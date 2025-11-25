En una charla distendida con Mario Pergolini en el programa Otro Día Perdido, por El Trece, el músico Trueno se sinceró sobre un tema personal que lo inquieta. Qué le dijo en vivo.

El ídolo de la música urbana contó que, a pesar de su éxito masivo, tiene una cuenta pendiente que arrastra desde la adolescencia. "Me siento medio mal, hace un montón que no me va", admitió el artista, refiriéndose a su paso inconcluso por la escuela secundaria y las materias que le quedaron colgadas.

El cantante de La Boca reveló que debe "unas pares heavy" para terminar sus estudios en el colegio Manuel Belgrano. "Me quedaron 7 materias ahí", confesó, detallando que entre las asignaturas pendientes están "Físico-Química" e "Inglés". Lo más curioso fue su problema con el idioma extranjero: "Yo tenía Francés, que es un quilombo", explicó Trueno.

El plan de Pergolini y Trueno: "Vamos juntos en marzo"

Ante la declaración del cantante, Mario Pergolini se ofreció a ayudarlo a cerrar esa etapa. "Hagámoslo. Yo te juro que voy y hablo en tu nombre", le propuso el conductor. La idea de Pergolini fue concreta: ir juntos al colegio en febrero o marzo. "Sería un gran ejemplo para la gente que te sigue", le dijo la figura televisiva. Trueno aceptó el desafío con entusiasmo: "Me encantaría. Mi mamá te lo agradecería".

Fiel a su estilo, Pergolini bromeó sobre cómo "negociar" con los docentes para aprobar esas 7 materias. "¿Necesitamos entradas para todos los profesores?", preguntó.