Lo dijo en vivo: una figura de El Trece anunció que se va del canal

Un talento de El Trece se retira de sus pantallas.

La renovación de Otro Día Perdido era una certeza dentro de El Trece, pero lo que nadie esperaba era que el programa volviera sin uno de sus protagonistas más fuertes. Agustín “Soy Rada” Aristarán no formará parte de la nueva temporada del ciclo encabezado por Mario Pergolini, una decisión que causó sorpresa en el canal y entre los seguidores del formato.

La baja de Rada se instaló primero como un rumor, impulsado por la información de que el actor dedicará gran parte de su 2026 a protagonizar la versión local de Charlie y la Fábrica de Chocolate. A eso se sumó otro dato no menor: el artista estaría interesado en revisar las condiciones de su contrato, algo que en la industria se leyó como un intento de renegociación.

Frente a la ola de versiones, Pergolini decidió tratar el tema al aire. Con ironía, preguntó en pleno programa: “¿Se va?”, generando sorpresa entre los presentes. Lejos de despejar dudas, Rada eligió responder con humor: “No voy a hacer declaraciones, van a hablar mis abogados”, lo que solo alimentó la incertidumbre. Incluso el conductor admitió que ni él tenía claro qué estaba ocurriendo: “No sé, no hablo de eso con él. No le pregunté cuando venía, le voy a preguntar cuando se va”.

Qué se sabe del futuro de "Soy Rada" en El Trece

Sobre la mesa surgió otra teoría: que el entorno del comediante habría dejado correr el rumor para presionar por un aumento. Pergolini lo expresó sin filtros y apuntó a la interna económica del canal: “Es tu gente la que tira eso para lograr un precio que ya sabemos que no va a subir. Mientras Suar esté sobre el presupuesto, olvidate”. La frase desató risas en el estudio, mientras Rada pedía, incómodo, cambiar de tema.