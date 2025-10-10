Se despidió en vivo: una figura de El Trece anunció el final de su programa al aire

Una de las grandes figuras que tiene El Trece anunció el final del programa que hasta ahora venía conduciendo, ya que asumirá ese mismo rol pero en otro programa de la grilla. Uno creado específicamente para ella, y que se erige como uno de los productos más importantes de la señal para competir en el horario de la tarde.

Se trata de María Belén Ludueña, que no estará más al frente de Mujeres Argentinas. La mujer se despidió en vivo, luego de un compacto que la producción pasó con los mejores momentos de ella en el ciclo, expresando que tiene "solo palabras de agradecimiento por darme la posibilidad de conducir Mujeres Argentinas, gracias al canal, gracias a las autoridades, a nuestra gran producción y este equipazo".

Respecto a este último, mencionó: "Compartimos muy buenos momentos tanto afuera como adentro del programa, nada podría haber sido sin ustedes. La verdad que estoy feliz sé que se viene un gran desafío en estas mañanas como el canal se merece, yo voy a seguir con mi trabajo a la tarde, no puedo adelantar nada, pero me van a ver pronto en la pantalla".

María Belén Ludueña se despidió de Mujeres Argentinas.

"Muchas gracias, esto es lo que más me gusta hacer, lo hago con mucho esfuerzo, puede salir peor, puede salir mejor, he sido muy feliz y a seguir creciendo", concluyó.

María Belén Ludueña y su adiós de Mujeres Argentinas

En diálogo con Los profesionales de siempre (El Nueve), Ludueña contó hace algunos días que "a partir de noviembre paso a la tarde, a las 14:45, con un programa nuevo". "Me pidió el canal si podía cubrir el turno de la tarde, horario en donde ya había hecho una suplencia", añadió respecto a su nueva labor.

"Quedó una buena impresión cuando hice la cobertura de la tarde y a mí también me gustó. Es un horario piola. La mañana me encanta, pero donde manda capitán no manda marinero y me toca este nuevo desafío que me tiene muy entusiasmada", agregó, mencionando que es "empleada del canal, me lo pidió y estuve de acuerdo, trabajando en televisión y entiendo cuáles son las reglas del juego, que estas cosas pasan".

Finalmente, con relación al futuro de sus panelistas, sostuvo: "Me encantaría que todos tengan laburo, la tele es así, nadie está exento de que esto suceda. Las comunicaciones suelen ofender cuando no se realizan de manera correcta, pero no es mi responsabilidad. Te puedo garantizar que me paso a la tarde y todavía se está confirmando el equipo, que es nuevo. No es algo que yo maneje, son decisiones que toma el canal".