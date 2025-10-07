Escandalosa renuncia hace instantes de una figura de El Trece en vivo.

Una figura de El Trece decidió renunciar en vivo. Lo hizo tras molestarse al aire del programa que integraba y anunció su salida inminente. "Estoy cansado ya", fueron sus palabras antes de abandonar el estudio.

En efecto, el hombre que decidió dar un paso al costado es Ariel Ansaldo, más conocido como Big Ari (exparticipante de Gran Hermano). Desde agosto, se sumó a Cuestión de peso para ir por el objetivo de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, a dos meses de su llegada, le dijo adiós a la famosa balanza.

"Mario, estoy cansado ya. Estoy quedando muy mal, yo no soy así. No quiero estar más, Mario. Ya está, basta, por favor te pido. Me quiero ir", fueron las palabras de Big Ari al conductor Mario Massaccesi. Por su parte, el cordobés le preguntó: "¿Te querés ir a partir de ahora? Perfecto, tenés absoluta libertad".

Visiblemente enojado, Ariel Ansaldo continuó: "Me hacen quedar como cosas que no soy, no miento. Nada es lo que parece en la clínica por momentos, yo no encajo. Ya está, Mario". En ese momento, Massaccesi le respondió: "Las puertas están abiertas para cuando quieras volver, y es un placer haberte conocido. Es una pena".

El momento en que Big Ari abandonó Cuestión de Peso en vivo

"¿Me voy ahora?", preguntó Big Ari. Ante la aprobación del conductor, el ahora exparticipante de Cuestión de peso dejó el estudio de El Trece. El momento se hizo viral en las redes sociales y llegó a ser tendencia en X, antes conocida como Twitter.