Una figura de TN anunció entre lágrimas que deja su programa tras 12 años

Una figura de TN anunció en vivo que deja su programa y no pudo evitar romper en llanto durante el último fin de semana. Qué dijo en su despedida.

Se trata de la meteoróloga Marina Fernández, quien hasta unos días formó parte de Sábado en TN. Sin embargo, aclaró que no se va del canal, sino que solamente deja el programa.

"Somos una familia. No me llore porque me hace llorar a mí", le pidió Fernández en vivo a sus compañeros Gustavo Tubio, Sofía Kotler y Pablo Brunetto.

Además, Fernández contó que su familia está "muy contenta" de que ella "está feliz", porque está en un lugar donde le "gusta estar". Luego, agradeció directamente a Tubio: "Fuiste la persona que más ayudó". "Yo no sabía absolutamente nada de tele y venía de una oficina del Servicio Meteorológico acá. Fue todo un cambio, un crecimiento y les agradezco a todos", añadió.

Marina Fernández junto a sus compañeros Gustavo Tubio, Sofía Kotler y Pablo Brunetto.

El anuncio de que seguirá en TN

A pesar de la emoción, Tubio expresó: "Igual no te vas a ningún lado, es solamente un movimiento. Te vamos a extrañar los sábados porque sos parte de la familia". "No me voy a ningún lado. Es un montón esto, es un mimo", continuó la meteoróloga quien, un rato después, aclaró en un comentario de Instagram: "Luego de más de 11 años de estar en este programa los sábados me despido de este hermoso grupo, pero sigo en TN normalmente de lunes a viernes en la tarde/noche, y me sumé a Telenoche por Eltrece".