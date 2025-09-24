Humillaron a una movilera de TN al aire: "Gracias a este Gobierno que ustedes apoyan"

En TN una mujer humilló a una movilera: "Gracias a este Gobierno que ustedes apoyan".

El país está atravesando una situación económica bastante volátil. Luego de haber quemado una cuantiosa cantidad de reservas en dólares del Banco Central para intentar mantener a la divisa estadounidense entre las bandas dispuestas, algo que llevó a la misma hasta los 1.500 pesos por unidad, la quita de retenciones a carnes y soja hizo que esto se desplome. Sin embargo, se trata de medidas que durarán hasta el 31 de octubre, una vez realizadas las elecciones. ¿Pero y después qué?

Respecto a cómo están viviendo algunos argentinos este momento de zozobra es que TN decidió realizar un móvil en Ramos Mejía, preguntándole a la gente si a contraido deuda alguna por no poder llegar cómodamente a fin de mes y anotando la respuesta de los vecinos como una suerte de encuesta. Sin embargo, en determinado momento les marcaron la cancha.

"Gracias a este Gobierno que ustedes apoyan", el reclamo de una vecina a TN

La movilera de TN fue prestando su micrófono a los diferentes transeuntes, hasta que paró en manos de una mujer. "Yo te quiero comentar que hace dos años atrás yo no debía nada, estaba al día, ahora olvidate", le espetó. La trabajadora de prensa prosiguió entonces: "Y ahora si tenés, ¿no?".

Javier Milei afronta un presente complicado en su gestión.

La vecina respondió afirmativamente: "La tarjeta y el Municipal". Cuando la periodista se dio vuelta para marcar con un fibrón la réplica obtenida en una pizarra, la señora le marcó: "gracias a este Gobierno que ustedes apoyan, lamentablemente". Lejos de reparar en eso, decidieron agradecerle al pasar su participación y la cámara viró hacia otros ciudadanos, minimizando la crítica enarbolada, aunque el momento no pasó desapercibido en las redes sociales.