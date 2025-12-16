Murió por causas desconocidas: conmoción por la muerte de un famoso actor a los 57 años.

El mundo del cine y la televisión despide a una figura querida por miles de fanáticos. Con una carrera que abarcó más de tres décadas y una participación en una de las películas de ciencia ficción más icónicas de la historia, el actor falleció este martes a los 57 años, y dejó devastados a sus amigos y compañeros de trabajo.

Se trata del australiano Martin Grelis, conocido globalmente por haber formado parte del elenco de la primera entrega de Matrix (1999), donde compartió set con estrellas de la talla de Keanu Reeves y Laurence Fishburne. La triste noticia fue confirmada por su agencia de talentos, Sophie Jermyn Management, a través de un comunicado en el que no se especificaron las causas del deceso.

"Estamos muy tristes de enterarnos del fallecimiento de nuestro querido cliente. Martin era una chispa brillante que iluminaba cada habitación en la que estaba: un actor talentoso, una persona amable y un alma maravillosa", expresaron sus representantes, lamentando que se haya ido "demasiado pronto".

Conmoción por la muerte de Martin Grelis

La muerte de Grelis causó conmoción en la industria, especialmente porque se mantenía activo (su último trabajo fue este año en la miniserie Alpha King). La cineasta Gabriella Maselli McGrail reveló el shock del momento: "Me preguntaba por qué no me devolvió el mensaje ayer, estoy en shock. Mi corazón está desgarrado". Lo recordó como un "verdadero caballero" que incluso donaba sus tablas de surf hechas a mano para las producciones.

Además de su paso por Matrix, Grelis construyó una sólida carrera en la televisión australiana con papeles en series populares como All Saints, Water Rats y Schapelle. La actriz Alexandra Davies también se sumó a las despedidas: "¡NO! Es una noticia terriblemente triste. Martin fue siempre un alma tan honorable y amable las muchas veces que trabajé con él. Uno de los buenos".