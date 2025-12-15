EN VIVO
Tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras Estudiantes campeón Clasura 2025

El Pincha logró un nuevo título para su rica historia y vuelve a abrir el debate sobre el orden de los equipos más destacados del país.

15 de diciembre, 2025 | 17.55

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 y sumó su sexto título de liga a su rico palmares, en una final que quedará para siempre en la memoria de sus hinchas por la forma en que se lo arrebató a Racing, después de empatar en el minuto 92 la final con el gol de Guido Carrillo un partido que parecía liquidado por la Academia. Y en los penales, también logró revertir una serie en la que estuvo a una ejecución de perder el campeonato.

De esta manera, Eduardo Domínguez sumó su cuarto título con el elenco platense y quedó como el segundo entrenador más ganador de la historia del León, a solo dos campeonatos de alcanzar al histórico Osvaldo Zubeldía. Y reabre el debate sobre la importancia de los títulos en Argentina a la hora de reconocer la jerarquía de un club, al posicionarse con amplia diferencia entre los 7 clubes más exitosos del fútbol argentino, junto a Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez (sin contar al extinto Alumni)

Cómo quedó la tabla histórica de títulos totales

  • Boca Juniors – 74

  • River Plate – 72

  • Independiente – 45

  • Racing Club – 41

  • Alumni – 22

  • San Lorenzo de Almagro – 22

  • Vélez Sársfield – 19

  • Estudiantes de La Plata – 17

  • Huracán – 13

  • Rosario Central – 13

  • Newell’s Old Boys – 9

  • Lanús – 8

  • Belgrano Athletic – 6

  • Arsenal – 5

  • Argentinos Juniors – 5

  • Lomas Athletic – 5

  • San Isidro – 5

  • Porteño – 4

  • Quilmes – 3

  • Rosario Athletic – 3

  • Banfield – 2

  • Estudiantil Porteño – 2

  • Ferro Carril Oeste – 2

  • Gimnasia y Esgrima La Plata – 2

  • Sportivo Barracas – 2

  • Defensa y Justicia – 2

  • Atlanta – 1

  • Central Córdoba (Rosario) – 1

  • Chacarita Juniors – 1

  • Estudiantes (Buenos Aires) – 1

  • Lomas Academy – 1

  • Nueva Chicago – 1

  • Old Caledonians – 1

  • Saint Andrew’s – 1

  • San Martín (Tucumán) – 1

  • Sportivo Balcarce – 1

  • Sportivo Dock Sud – 1

  • Platense – 1

  • Independiente Rivadavia – 1

Títulos contando solo campeonatos de liga locales de los equipos principales

  • River 37 (1 amateur y 36 profesionales)
  • Boca 35 (6 amateur y 29 profesionales)
  • Racing 18 (9 amateur y 9 profesionales)
  • Independiente 16 (2 amateur y 14 profesionales)
  • San Lorenzo 15 (3 amateur y 12 profesionales)
  • Vélez 11 (11 profesionales)
  • Estudiantes 6 (1 amateur y 5 profesionales)
  • Newell´s 6 (6 profesionales)
  • Rosario Central 5 (5 profesionales)
  • Argentinos Juniors 3 (3 profesionales)
  • Ferro 2 (2 profesionales)
  • Lanús 2 (2 profesionales)
  • Quilmes 2 (1 amateur y 1 profesional)
  • Chacarita 1 (1 profesional)
  • Banfield 1 (1 profesional)
  • Arsenal 1 (1 profesional)
  • Platense 1 (1 profesional)
  • Gimnasia de La Plata 1 (1 amateur)
