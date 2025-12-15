Tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras Estudiantes campeón Clasura 2025

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 y sumó su sexto título de liga a su rico palmares, en una final que quedará para siempre en la memoria de sus hinchas por la forma en que se lo arrebató a Racing, después de empatar en el minuto 92 la final con el gol de Guido Carrillo un partido que parecía liquidado por la Academia. Y en los penales, también logró revertir una serie en la que estuvo a una ejecución de perder el campeonato.
De esta manera, Eduardo Domínguez sumó su cuarto título con el elenco platense y quedó como el segundo entrenador más ganador de la historia del León, a solo dos campeonatos de alcanzar al histórico Osvaldo Zubeldía. Y reabre el debate sobre la importancia de los títulos en Argentina a la hora de reconocer la jerarquía de un club, al posicionarse con amplia diferencia entre los 7 clubes más exitosos del fútbol argentino, junto a Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez (sin contar al extinto Alumni).
MÁS INFO
Cómo quedó la tabla histórica de títulos totales
-
Boca Juniors – 74
-
River Plate – 72
-
Independiente – 45
-
Racing Club – 41
-
Alumni – 22
-
San Lorenzo de Almagro – 22
-
Vélez Sársfield – 19
-
Estudiantes de La Plata – 17
-
Huracán – 13
-
Rosario Central – 13
-
Newell’s Old Boys – 9
-
Lanús – 8
-
Belgrano Athletic – 6
-
Arsenal – 5
-
Argentinos Juniors – 5
-
Lomas Athletic – 5
-
San Isidro – 5
-
Porteño – 4
-
Quilmes – 3
-
Rosario Athletic – 3
-
Banfield – 2
-
Estudiantil Porteño – 2
-
Ferro Carril Oeste – 2
-
Gimnasia y Esgrima La Plata – 2
-
Sportivo Barracas – 2
-
Defensa y Justicia – 2
-
Atlanta – 1
-
Central Córdoba (Rosario) – 1
-
Chacarita Juniors – 1
-
Estudiantes (Buenos Aires) – 1
-
Lomas Academy – 1
-
Nueva Chicago – 1
-
Old Caledonians – 1
-
Saint Andrew’s – 1
-
San Martín (Tucumán) – 1
-
Sportivo Balcarce – 1
-
Sportivo Dock Sud – 1
-
Platense – 1
-
Independiente Rivadavia – 1
Títulos contando solo campeonatos de liga locales de los equipos principales
- River 37 (1 amateur y 36 profesionales)
- Boca 35 (6 amateur y 29 profesionales)
- Racing 18 (9 amateur y 9 profesionales)
- Independiente 16 (2 amateur y 14 profesionales)
- San Lorenzo 15 (3 amateur y 12 profesionales)
- Vélez 11 (11 profesionales)
- Estudiantes 6 (1 amateur y 5 profesionales)
- Newell´s 6 (6 profesionales)
- Rosario Central 5 (5 profesionales)
- Argentinos Juniors 3 (3 profesionales)
- Ferro 2 (2 profesionales)
- Lanús 2 (2 profesionales)
- Quilmes 2 (1 amateur y 1 profesional)
- Chacarita 1 (1 profesional)
- Banfield 1 (1 profesional)
- Arsenal 1 (1 profesional)
- Platense 1 (1 profesional)
- Gimnasia de La Plata 1 (1 amateur)