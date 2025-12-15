Tabla histórica de títulos en el fútbol argentino tras Estudiantes campeón Clasura 2025

Estudiantes campeón del fútbol argentino en 2025.

Estudiantes de La Plata se consagró campeón del Torneo Clausura 2025 y sumó su sexto título de liga a su rico palmares, en una final que quedará para siempre en la memoria de sus hinchas por la forma en que se lo arrebató a Racing, después de empatar en el minuto 92 la final con el gol de Guido Carrillo un partido que parecía liquidado por la Academia. Y en los penales, también logró revertir una serie en la que estuvo a una ejecución de perder el campeonato.

De esta manera, Eduardo Domínguez sumó su cuarto título con el elenco platense y quedó como el segundo entrenador más ganador de la historia del León, a solo dos campeonatos de alcanzar al histórico Osvaldo Zubeldía. Y reabre el debate sobre la importancia de los títulos en Argentina a la hora de reconocer la jerarquía de un club, al posicionarse con amplia diferencia entre los 7 clubes más exitosos del fútbol argentino, junto a Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo y Vélez (sin contar al extinto Alumni).

Cómo quedó la tabla histórica de títulos totales

Boca Juniors – 74

River Plate – 72

Independiente – 45

Racing Club – 41

Alumni – 22

San Lorenzo de Almagro – 22

Vélez Sársfield – 19

Estudiantes de La Plata – 17

Huracán – 13

Rosario Central – 13

Newell’s Old Boys – 9

Lanús – 8

Belgrano Athletic – 6

Arsenal – 5

Argentinos Juniors – 5

Lomas Athletic – 5

San Isidro – 5

Porteño – 4

Quilmes – 3

Rosario Athletic – 3

Banfield – 2

Estudiantil Porteño – 2

Ferro Carril Oeste – 2

Gimnasia y Esgrima La Plata – 2

Sportivo Barracas – 2

Defensa y Justicia – 2

Atlanta – 1

Central Córdoba (Rosario) – 1

Chacarita Juniors – 1

Estudiantes (Buenos Aires) – 1

Lomas Academy – 1

Nueva Chicago – 1

Old Caledonians – 1

Saint Andrew’s – 1

San Martín (Tucumán) – 1

Sportivo Balcarce – 1

Sportivo Dock Sud – 1

Platense – 1

Independiente Rivadavia – 1

Títulos contando solo campeonatos de liga locales de los equipos principales