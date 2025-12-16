La llaman la ruta más peligrosa de Argentina y concentra los mayores accidentes del país: dónde queda

A la hora de hablar de turismo nacional también debemos mencionar las rutas argentinas y el estado de sus caminos. Existen trayectos a lo largo del país que concentran la mayor cantidad de accidentes viales, muchas veces fatales.

Según datos de Transporte de la Nación, la Ruta Nacional 9 es la más peligrosa de Argentina, especialmente uno de sus tramos ubicado en la provincia de Jujuy. Los accidentes con heridos y personas fallecidas se concentran allí con una frecuencia que prende todas las alarmas.

Entre marzo del 2021 y marzo del 2022, los siniestros viales dejaron más de 2.000 muertos en las rutas argentinas, un promedio de seis personas fallecidas por día. Dentro de ese mapa sangriento, la Ruta Nacional 9 sobresale por encima de las demás: entre los kilómetros 1680 y 1690 se registró la mayor cantidad de choques graves de todo el país. Ese lugar suma todos los factores de riesgo: tránsito intenso, sobrepasos peligrosos y pueblos que crecieron al borde de la ruta.

Rutas doble mano: por qué son las más peligrosas

Las rutas que tienen un carril por sentido son las que mayor cantidad de accidentes viales registran. A diferencia de las autopistas, estas rutas tienen menos margen de maniobra para los conductores, que muchas veces realizan sobrepasos que terminan en choques frontales.

“La Ruta 9 cambia mucho a lo largo de su recorrido: pasa de autopista a autovía y luego se transforma en una ruta común, donde aparecen los mayores niveles de siniestralidad, sobre todo cuando hay poblaciones al costado”, explicó el director del Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial Pablo Rojas.

En este contexto se suma un factor letal: el sobrepaso indebido. Más de la mitad de los siniestros fatales que ocurrieron desde principio de año fueron choques en rutas donde estas maniobras están prohibidas. Por supuesto, el consumo de alcohol agrava la situación: en uno de cuatro accidentes fatales se detectó alcohol en sangre en algún conductor.

El peligro de las rutas, presente en todo el país

Aunque la Ruta Nacional 9 está en el podio de la peligrosidad, no es la única ruta que genera miedo. En autopistas, la Panamericana concentra el mayor número de siniestros fatales, y en Autovías, se destaca la Ruta 2, que es el principal acceso a la Costa Atlántica. Para las rutas provinciales, el mayor peligro está en la 5, en Córdoba.

Pese a todo, las cifras muestran una leve mejora en comparación con años anteriores. Se cree que existe una mayor consciencia tras los hábitos adoptados después de la pandemia. Los especialistas advierten, sin embargo, que las conductas imprudentes a la hora de manejar siguen siendo la principal causa de las tragedias.