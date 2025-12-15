Kicillof defendió la inversión en seguridad y apuntó a Milei por no girarle fondos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof encabezó un acto por la finalización del proceso de formación de 2300 cadetes de policía que a partir de este lunes se convirtieron en oficiales. Kicillof criticó el estado en el que recibió a la policía y destacó el "esfuerzo" e "inversión" que encaró en su primera y parte de su segunda gestión. "Todo lo que hacia al instrumental de la policía era chatarra. Venimos hace seis años invirtiendo de manera consistente y acumulativa. Hemos hecho una inversion sin precedentes en nuevos patrulleros, municiones, material de protección y tecnología de punta", destacó el gobernador.

Kicillof relató las deficiencias que tenía el sistema de emergencias de 911 y las comparo con las mejoras actuales. "Hoy llama un vecino al 911 y queda geolocalizado. Se busca con tecnología y al tener a los patrulleros localizados se busca cómo atender de manera eficaz", contrastó. Además, el gobernador destacó el haber avanzado en este proceso a pesar de no contar con los fondos nacionales que debería haber girado el gobierno nacional que encabeza Javier Milei. "Sin embargo el pueblo de la provincia de Buenos Aires sigue invirtiendo en su fuerza policial", defendió.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires compró, con recursos propios, 1500 patrulleros y 700 motos. "Todas estas fuerzas especiales fueron objeto de una inversión sin precedentes porque este Gobierno y el pueblo confía e invierte en su policía", celebró el gobernador y destacó haber devuelto el "prestigio" a la policía federal.