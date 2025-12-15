El Gobierno de Milei oficializó la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas: quiénes son

Tras la salida de Luis Petri del Ministerio de Defensa y el nombramiento de Carlos Presti como nuevo titular de la cartera, el Gobierno de Javier Milei avanzó en la renovación de la cúpula militar. De esta manera, se designaron a los nuevos responsables de los principales comandos de las Fuerzas Armadas. Estas medidas llevan la firma del presidente Javier Milei y del flamante ministro de Defensa.

A través de Decretos 885 publicados en el Boletín Oficial, en primer lugar, el general de División Oscar Santiago Zarich fue nombrado jefe del Estado Mayor General del Ejército (Decreto 888/2025). Zarich, nacido en Santa Fe en 1966, egresó del Colegio Militar en 1987 y desarrolló una larga carrera en unidades de infantería y comandos. Su trayectoria reciente incluye la conducción de la IX Brigada Mecanizada en Comodoro Rivadavia y la organización del ejercicio “Libertador”.

Por su parte, el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare asumió como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas (Decreto 885/2025). Ingresó a la Escuela Naval Militar en 1987 y ha ocupado cargos de relevancia en unidades navales estratégicas, además de desempeñarse como agregado de Defensa en Sudáfrica y comandante de operaciones conjuntas con Brasil. Su carrera militar comenzó después de la dictadura, y no se registran antecedentes de participación en violaciones a los derechos humanos.

Asimismo, el vicealmirante Juan Carlos Romay fue designado jefe del Estado Mayor General de la Armada (Decreto 887/2025). Graduado en 1988, Romay ha comandado buques como la fragata ARA “Libertad” y el buque logístico ARA “Patagonia”. También ejerció funciones en la Dirección General de Educación y en el Estado Mayor Conjunto. Su formación y desempeño se desarrollaron íntegramente en democracia, sin vínculos con el régimen militar de 1976-1983.

En tanto, el general de Brigada Héctor César Tornero fue nombrado Comandante de Operaciones Conjuntas del Estado Mayor Conjunto (Decreto 886/2025). Su carrera se consolidó en unidades de operaciones especiales y en funciones de coordinación conjunta. No se hallaron antecedentes que lo relacionen con la dictadura ni con causas por violaciones a los derechos humanos.

Finalmente, la continuidad en la Fuerza Aérea estará a cargo del brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, quien ya ejercía como jefe del Estado Mayor General desde noviembre de 2024. Piloto de caza e instructor, egresó en 1989 de la Escuela de Aviación Militar y ha ocupado cargos de responsabilidad en operaciones conjuntas y como agregado de Defensa en España. Su trayectoria también se desarrolló íntegramente en democracia, sin vínculos con el terrorismo de Estado.