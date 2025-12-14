La policía detiene a persona de interés tras tiroteo en la Universidad de Brown que dejó dos muertos

Incidente de tiroteo en la Universidad de Brown, en Providence

La policía de Providence detuvo a una "persona de interés" en relación con el tiroteo de la Universidad Brown que dejó dos estudiantes muertos y otras nueve personas heridas en la escuela de la Ivy League estadounidense.

Kristy DosReis, jefa de información para la seguridad pública, dijo a Reuters que una persona de interés estaba bajo custodia policial tras el tiroteo.

Oscar Pérez, jefe de policía de Providence, dijo a periodistas que un sospechoso fue detenido a primera hora del domingo y que no están buscando a nadie más por el momento.

Las autoridades se negaron a compartir detalles sobre el individuo, ya que la investigación sigue activa.

Siete personas heridas en la Universidad Brown se encuentran en estado estable, según el alcalde de Providence, Brett Smiley. Una de ellas permanece en estado crítico pero estable, mientras que otra ha sido dada de alta, añadió.

Smiley dijo que la orden de refugio en el lugar para los barrios cercanos se levantó después de la detención, pero algunas calles permanecen cerradas mientras los investigadores trabajan en la escena. Los residentes deben esperar una presencia policial visible en toda la ciudad, aseguró.

"La gente de Providence debería respirar un poco más tranquila esta mañana", añadió Smiley.

La Universidad Brown dijo el domingo que la policía también había levantado una orden de refugio en el lugar para su campus en Rhode Island.

Más de 400 agentes de las fuerzas del orden fueron desplegados el sábado mientras la policía buscaba a un sospechoso que había entrado con un arma de fuego en un edificio donde los estudiantes realizaban exámenes.

El acceso a algunas partes del campus seguía restringido el domingo, ya que la policía mantenía un perímetro de seguridad alrededor de Minden Hall y los edificios de apartamentos cercanos, dijo la universidad, que tiene cientos de edificios, incluyendo aulas, laboratorios y dormitorios.

Las calles de los alrededores del campus se habían llenado de vehículos de emergencia el sábado mientras las fuerzas del orden buscaban al autor de los disparos. Agentes de la Oficina Federal de Investigación y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos trabajaban con la policía local y estatal.

Las autoridades difundieron un video del sospechoso, un varón posiblemente de unos 30 años y vestido de negro. El subjefe de policía de Providence, Timothy O'Hara, dijo el sábado que el individuo podría llevar una máscara, pero las autoridades no estaban seguras. Los investigadores recuperaron casquillos de bala de la escena, añadió O'Hara.

El hombre armado huyó después de disparar a los estudiantes en un aula del edificio de ingeniería Barus & Holley de Brown, donde las puertas exteriores habían sido desbloqueadas mientras se realizaban los exámenes, dijeron las autoridades.

La presidenta de la Universidad Brown, Christina Paxson, dijo a periodistas que todas o casi todas las víctimas eran estudiantes, y añadió: "Este es el día que uno espera que nunca ocurra, y así ha sido".

BAJO LOS PUPITRES DURANTE HORAS

Al difundirse la noticia del tiroteo, la escuela ordenó a los estudiantes que se refugiaran en su lugar.

Chiang-Heng Chien, estudiante de Brown, dijo a la cadena de televisión local WJAR que estaba trabajando en un laboratorio con otros tres estudiantes cuando vio el mensaje sobre la situación de tirador activo a una manzana de distancia. Esperaron bajo los pupitres durante unas dos horas, dijo.

El presidente Donald Trump dijo a los periodistas en la Casa Blanca el sábado que había sido informado sobre la situación, que calificó de "terrible".

En comparación con muchos países, los tiroteos masivos en escuelas, lugares de trabajo y lugares de culto son más comunes en Estados Unidos, que tiene algunas de las leyes de armas más permisivas del mundo desarrollado.

El Gun Violence Archive, que define los tiroteos masivos como cualquier incidente en el que se haya disparado a cuatro o más víctimas, ha contabilizado 389 de ellos este año en Estados Unidos, incluidos al menos seis de este tipo en escuelas. Según el archivo, el año pasado ocurrieron en Estados Unidos más de 500 tiroteos masivos.

Con información de Reuters