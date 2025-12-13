Patrimonio arqueológico en riesgo: La Rioja pide acción ciudadana frente al vandalismo en época turística

En el marco de la llegada del verano y la recepción de constantes turístas, desde La Rioja alertaron por el aumento de riesgo de sitios arquelógicos y bienes culturales de la provincia de La Rioja. En ese sentido, se solicitó a la comunidad asumir un rol activo en la protección del patrimonio local.

La subsecretaria de Patrimonio Cultural y Museos, Ana Mercado Luna, hizo referencia a lo que sucede con el patrimonio histórico cultural y cuando crece la afluencia de personas. Además, pidió a la comunidad asumir un rol activo en la protección del patrimonio.

La funcionaria destacó que los lugares con arte rupestre, recintos arqueológicos y vestigios históricos del interior riojano conforman el sector más vulnerable frente al vandalismo y a la extracción ilícita de piezas.

En diálogo con Radio La Torre, Ana Mercado Luna explicó que uno de los daños más difíciles de revertir es el graffiti en paneles de arte rupestre, un perjuicio “irrecuperable”. Además, advirtió que todavía se registran conductas como la recolección de fragmentos de cerámica, puntas de flecha o restos arqueológicos, prácticas consideradas tráfico ilícito de bienes culturales y sancionadas por la legislación nacional.

En este sentido, la subsecretaria valoró el trabajo conjunto con municipios como General Lamadrid, Vinchina, Famatina, Chilecito y Villa Castelli, cuyos equipos colaboran permanentemente en las tareas de prevención y control. También subrayó el acompañamiento de Gendarmería, Policía Federal y Policía de la Provincia, actores clave en la detección de irregularidades y en la detención de personas que intentan trasladar piezas protegidas.

De esta manera se convocó a toda la población a cuidar el patrimonio: “Como comunidad tenemos que tomar real conciencia de que somos quienes debemos cuidar lo que es nuestro”, afirmó, advirtiendo que muchos visitantes desconocen el valor de estos bienes y minimizan el impacto de acciones que, a largo plazo, producen pérdidas irreparables. Mencionó como ejemplo los bosques petrificados o zonas del norte provincial donde históricamente se sustraído piezas y vasijas que luego terminan vendidas.

Concientización e importancia del testimonio histórico

Es importante destacar que las comunidades conozcan y se apropien de su propia historia, con el fin de preservar corredores patrimoniales como el proyecto Qhapaq Ñan, los estudios en Los Llanos y el reciente enfoque en el Corredor del Norte, que comprende San Blas de los Sauces, Pituil, Chañarmuyo, Campanas, La Cuadra y Santa Cruz. Allí, sitios como el Pucará de Chañarmuyo, con más de 200 recintos registrados, representan un valor excepcional aún poco difundido.

Mercado Luna consideró necesario la implementación efectiva del cobro de multas por delitos contra el patrimonio cultural. Aun así, aseguró que las sanciones y controles “van en serio” y se activan de inmediato cuando hay denuncias o detecciones en terreno.

Para concluir, la funcionaria pidió a la ciudadanía colaborar denunciando actos sospechosos ante la Secretaría de Cultura, Gendarmería o las fuerzas policiales, recordando que “los mejores guardianes del patrimonio son las propias comunidades”.