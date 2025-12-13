Mario Pergolini se burló de Joaquin Levinton.

Mario Pergolini quedó envuelto en una fuerte polémica luego de realizar un comentario que muchos consideraron desubicado y de mal gusto sobre el estado de salud de Joaquín Levinton, quien días atrás sufrió un infarto y fue internado en terapia intensiva. La situación se dio durante una aparición del conductor en Paren La Mano, el programa que conduce Luquitas Rodríguez en Vorterix.

El conductor de Otro Día Perdido se sumó al ciclo en medio de una charla distendida sobre cambio físico y hábitos de salud. En ese contexto, decidió relatar una conversación que tuvo con su médico, pero el remate de la anécdota generó incomodidad inmediata en el estudio y una ola de críticas posteriores en redes sociales.

¿Cuál fue el chiste que hizo Pergolini con Joaquín Levinton?

“Mi médico me dijo ‘te vas a morir’. Me agarró tres meses atrás, me vio el corazón y me dijo ‘¿lo tenés a Levinton?’”, lanzó Pergolini, en un intento de chiste haciendo referencia directa al infarto que acaba de sufrir el líder de Turf.

La reacción fue inmediata. Visiblemente incómodo, Luquitas Rodríguez intentó frenar la situación con una risa nerviosa y una frase que reflejó el clima en el estudio: “No, pará. ¿Qué decís, flaco?”, expresó, marcando un límite frente al comentario.

El fragmento no tardó en viralizarse y desató indignación entre oyentes y usuarios de redes, que cuestionaron la falta de sensibilidad del conductor al bromear con un tema tan delicado, especialmente teniendo en cuenta que Levinton estuvo en una situación crítica de salud hace apenas unos días.

¿Cómo se encuentra actualmente Joaquín Levinton?

El cantante de Turf sufrió un infarto del miocardio mientras se encontraba en un bar de Palermo. Lograron atenderlo a tiempo y le terminaron haciendo un stent. Según el parte médico del Hospital Fernández, Levinton está internado en terapia intensiva, fuera de peligro y recuperándose.

Joaquín Levinton se encuentra estable.

Le están haciendo controles para ver que esté todo bien y así darle el alta en estas horas. Por suerte, solamente fue una mala anécdota para el artista y no pasó a mayores.