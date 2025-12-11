Reforma laboral de Milei para empleadas domésticas: cómo cambian el sueldo, la indemnización y las condiciones

Período de prueba y régimen indemnizatorio por fuera: cómo afecta la reforma laboral a trabajadores de casas particulares.

La reforma laboral o Ley de Modernización Laboral, eufemismo con el que el Gobierno Nacional quiere hacer pasar parte del paquete de reformas del Fondo Monetario Internacional (FMI), alcanza al Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Esto quiere decir que, las empleadas domésticas quedarán a merced del empleador, algo que ya sucedía en parte, pero que, de aprobarse la reforma, se agudizará.

Por empezar, la reforma laboral plantea un período de prueba de seis meses al momento de contración. Según el Art. 7 de la Ley, durante este período, cualquiera de las partes puede extinguir la relación sin expresión de causa y sin que se genere derecho a indemnización alguna. Asimismo, el Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares se encuentra excluido del nuevo régimen de Fondos de Asistencia Laboral (FAL) o fondo de cese laboral. Es decir, los trabajadores de casas particulares tendrán otro mecanismo indemnizatorio que el que correrá para el resto de los trabajadores.

Los trabajadores de casas particulares tendrán un régimen indemnizatorio por fuera del común de los trabajadores.

¿Cómo será el régimen indemnizatorio para empleadas domésticas?

Con la reforma laboral del Gobierno Nacional y el FMI, los trabajadores abandonan el régimen indemnizatorio conocido. En su lugar, se busca implementar un mecanismo de “fondo de cese laboral” o seguro de despido. Sin embargo, los trabajadores de casas particulares quedan excentos de este mecanismo.

Según el Art. 276 de la Ley, se impondrá un método de cálculo unificado para actualizar el dinero adeudado al trabajador en un conflicto laboral (créditos demandados). Los créditos se actualizarán por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), elaborado por el INDEC, más una tasa de interés pura del 3 % anual, y aplican desde el momento en que cada suma fue debida hasta el efectivo pago.

Asimismo, si durante el juicio laboral, de tener lugar, se determina que el trabajador no estaba registrado o estaba deficientemente registrado, el juez debe remitir los antecedentes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para la liquidación de las sumas adeudadas (aportes, contribuciones, multas). En este sentido, según el Art. 278, la condena por contribuciones adeudadas a la Obra Social solo contemplará el pago al trabajador si este demuestra haber sufrido la privación de toda cobertura de salud y acredita los gastos afrontados.

Por último, el mismo artículo establece que las prestaciones salariales e indemnizatorias bajo la ley laboral son incompatibles con acciones o reclamos por daños y perjuicios fundados en el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto quiere decir que, ante un despido, la indemnización de la ley laboral debe ser la única reparación, eliminando la posibilidad de reclamos adicionales basados en el derecho civil.

Uno por uno, los 6 cambios de la reforma laboral para empleadas domésticas

En la reforma laboral o Ley de Modernización Laboral se detallan 6 cambios que afectarán a las empleadas domésticas. Si bien el régimen de sueldos no se ve afectado, si lo estará el indemnizatorio y otros cinco puntos que te compartimos a continuación: