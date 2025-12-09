Hay casi 15 mil ejemplares en la Ciudad de Buenos Aires.

Los árboles de la Ciudad de Buenos Aires tienen su momento durante el año y en diciembre le tocó el turno a las Tipas, una de las especies más reconocidas y de mayor presencia en calles y plazas. Se trata de una especie nativa de Sudamérica que esa famosa por su gran porte, rápido crecimiento y hermosa floración amarilla en primavera, por lo que se vuelve ideal para el arbolado urbano, parques y avenidas.

La Tipuana tipu, según su nombre científico, tiene raíces fuertes que necesitan de un gran espacio para no dañar construcciones. Sus "lágrimas" se origina por el goteo dulce de un insecto. La floración de estos árboles duran aproximadamente tres semanas y generan un impacto visual cuando sus flores brotan en grupos y caen rápidamente.

El amarillo es el color que completa la paleta de la floración del arbolado, que inicia en primavera con el Lapacho (septiembre), sigue con el Ceibo (octubre) y con el Jacarandá (noviembre).

Cuántos árboles de Tipas hay en la ciudad

En la Ciudad de Buenos Aires hay casi 15.000 ejemplares de Tipa distribuidos en diferentes zonas de las 15 comunas. Por su gran tamaño, aporta sombra sobre las veredas del paisaje urbano y forma parte del patrimonio natural porteño desde que fue incorporado por el paisajista Carlos Thays, el arquitecto de la paleta de colores.

Los ejemplares llegan en promedio a una altura de 15 metros en veredas y 17 en los parques, pero hay algunos que rozan los 35 metros, con troncos de hasta 160 centímetros de ancho.

Dónde están los árboles de Tipa

El corredor verde más extenso se encuentra sobre la avenida Pedro Goyena, entre La Plata y Juan Bautista Alberdi, con 350 Tipas que alcanzan los 24 metros de altura.

Una escena similar se repite sobre la avenida Melián, desde La Pampa hasta Olazábal. En cinco cuadras hay 130 árboles que en gran parte superan en altura a las casonas de Belgrano R. Otra alineación de gran porte se encuentra en el Parque Tres de Febrero, sobre la avenida no vehicular Valentín Alsina.

Por último, también se encuentran estos árboles en la avenida Costanera Rafael Obligado, en las inmediaciones del Aeroparque Jorge Newbery; y en la Costanera Sur hay otro sector.

¿Por qué lloran las Tipas?

Una de las incógnitas alrededor de estos árboles es por qué lloran. Resulta que esas lágrimas son producto del goteo de la chicharra de la espuma o Cephisus siccifolius, un insecto que se alimenta de la savia del árbol.

La chicharra succiona la savia de los brotes y, a su vez, excreta un líquido que forma una espuma que, al acumularse en las hojas, cae en forma de gotas azucaradas. Estas son las expulsadas por el insecto y no por el árbol, pero no son dañinas para la especie ni las personas.