Ángela Torres generó indignación tras su visita a la Bombonera.

Lo que prometía ser una tarde de descubrimiento futbolero para Ángela Torres terminó convertido en uno de los temas más comentados del fin de semana. La actriz se animó a pisar por primera vez La Bombonera, invitada por Marcos Giles, con quien se la vincula desde hace semanas, y su simple presencia en la platea alcanzó para encender un vendaval de reacciones en redes.

Torres llegó al estadio dispuesta a disfrutar su debut como espectadora de Boca. No ocultó el entusiasmo: era su primera vez en una cancha y se mostraba divertida ante las cámaras que captaron su entrada. Más tarde se la vio junto a Giles, conversando con naturalidad, intercambiando sonrisas y viviendo el partido sin imaginar que cada plano sería analizado al detalle.

“Que no vuelva más”, “Fue debut y despedida”, “Mufarda Torres”, fueron algunos de los mensajes que circularon mientras ella todavía estaba en la platea. Como ocurre siempre en el humor futbolero, el tono fue exagerado y disparatado, pero la magnitud de la reacción sorprendió incluso a los hinchas que sabían que se trataba de supersticiones.

El detrás de escena de la salida de Ángela Torres y Marcos Giles

La visita a la Bombonera no fue una cita improvisada. Marcos Giles, fanático de Boca desde chico, quiso que Ángela viviera el clima de una semifinal desde adentro. Según personas del entorno, la idea fue espontánea y la actriz aceptó sin dudar: quería entender por qué él hablaba tanto de la mística del estadio. Ambos se mostraron muy contentos y compartieron varias fotografías de su visita al estadio.