Muerte de Liam Payne: dictaron la domiciliaria para uno de los acusados clave

El pasado 16 de octubre se cumplieron dos años de la trágica muerte de Liam Payne, exmiembro de la boy band One Direction, en el Hotel Casa Sur, ubicado en el barrio porteño de Palermo. El cantante británico tenía tan solo 31 años y había venido a la Argentina a pasar sus vacaciones junto a su novia Kate Cassidy. El joven cayó al vacío del balcón de una de las habitaciones del lugar y la autopsia confirmó que previamente había tomado alcohol y cocaína.

Mientras la investigación por su muerte continúa, a uno de los acusados de suministrarle la droga, Braian Nahuel Paiz, camarero de un restaurante de Puerto Madero, se le fue concedido el arresto domiciliario. Piaz junto a Ezequiel Pereyra, empleado de Hotel Casa Sur, están imputados por el delito de "suministro de estupefacientes a título oneroso".

Ambos están privados de su libertad, a la espera del juicio. Pero la defensa de Paiz pidió la prisión domiciliaria para él debido a "problemas de salud". Finalmente, la Cámara de Casación en lo Criminal y Correcional, difundió una resolución firmada por los jueces de la Sala 3, Alberto Huarte Petite, Gustavo Alfredo Bruzzone y Pablo Jantus, en la que aceptaban concederle el arresto domiciliario al acusado.

"La Sala 3 resuelve hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la defensa, casar la resolución recurrida y, en consecuencia, conceder el arresto domiciliario bajo vigilancia electrónica a Braian Nahuel Paiz”, explicaron en el dictamen.

Por los delitos que están imputados, tanto Paiz como Pereyra pueden recibir de 4 a 15 años de cárcel. Según las autoridades vinculadas al caso, no hay fecha de juicio confirmada en el corto plazo.

Muerte de Liam Payne: el rol de su amigo Roger Nores

En abril de este año, la Justicia decidió sobreseer a Roger Nores, empresario argentino y amigo de Liam Payne, de la causa que investiga la muerte del cantante. Nores había sido imputado por el fiscal de la causa, Andrés Madrea, por el delito de "abandono seguido de muerte".

Sin embargo, la Sala IV de la Cámara Criminal y Correccional desligó al empresario del caso tras considerar que "la relación que ambos tenían no revela en modo alguno que interviniera de modo concreto en el suministro ni en la facilitación de la droga".

Los jueces de la Sala IV también sobreseyeron a Esteban Grassi y Gilda Martín, gerentes del Hotel Casa Sur.