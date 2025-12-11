Villars es una localidad ideal para una escapada.

Villars es una pequeña localidad ubicada en el partido de Gral. Las Heras, a una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires. Su tranquilo bosque, vida tranquila y entorno rural la convierten en una opción perfecta para aquellas personas que quieren hacer una escapada de fin de semana para desconectar la mente.

Esta localidad se ubica a 18 kilómetros tanto de Marcos Paz como de General Las Heras y se accede mediante un camino asfaltado que nace en la ruta provincial 6. El pueblo cuenta con transporte público gracias a las líneas de colectivo 136 y 322, y también con el servicio del ferrocarril Belgrano Sur, cuya parada corresponde a la estación Villars. Según el censo 2010 del Indec, la localidad tiene 1.147 habitantes, lo que marca un crecimiento del 28,6% en comparación con los 892 vecinos registrados en el censo de 2001.

A pocas cuadras de la estación de tren se ubica el monte de Villars, un agradable bosque arbolado ideal para caminar entre senderos mientras se disfruta de unos mates. Además, la localidad ofrece otros puntos de interés, como el Club Unión Ferroviaria, la Estación de Trenes y la Plaza Principal, que completan el recorrido por este tranquilo destino.

Cómo llegar a Villars desde CABA

Salir desde CABA hacia Autopista Acceso Oeste: Tomar la AU 25 de Mayo o la General Paz y empalmar con el Acceso Oeste en dirección a Luján.

Continuar por Acceso Oeste: Seguir varios kilómetros hasta llegar a la zona de General Rodríguez.

Tomar la salida hacia Ruta Provincial 24: Bajar en la salida que indica “RP 24 / General Rodríguez – Las Heras”.

Seguir por RP 24 hacia el sur: Avanzar por esta ruta pasando zonas semi-rurales y continuar hasta empalmar con la Ruta Provincial 6.

Incorporarse a Ruta Provincial 6: Tomar la dirección hacia Cañuelas / Las Heras.

Bajar en el acceso a Villars: Tomar la salida señalizada hacia “Villars” y recorrer unos pocos kilómetros más hasta ingresar al pueblo.

