Iñigo Quintero llega por primera vez a Buenos Aires con su gira internacional El Sitio de Siempre.

El fenómeno gallego Iñigo Quintero aterriza por primera vez en Buenos Aires y lo hará con un show íntimo que promete emoción pura. El cantante y compositor presentará su álbum debut, El Sitio de Siempre, el próximo 7 de mayo en La Trastienda, en el marco de su nueva gira mundial. Las entradas ya están disponibles a través de Passline.

Tras un 2025 arrollador, marcado por actuaciones con localidades agotadas en gran parte de las ciudades que visitó, Quintero consolida su crecimiento internacional y profundiza su vínculo con el público latinoamericano. Su trabajo se convirtió en un puente emocional entre Galicia, su hogar, y una audiencia global que encontró en sus letras una sensibilidad cercana, íntima y expansiva a la vez.

Su disco El Sitio de Siempre representa un salto de madurez artística. Concebido desde su tierra natal pero con un alcance universal, el álbum gira en torno a la idea de pertenencia y de los lugares que habitan más el alma que el mapa. “El sitio de siempre no es un lugar: es una manera de pertenecer”, afirma el propio artista, sintetizando el espíritu que atraviesa cada una de sus canciones.

En este debut porteño, Iñigo recorrerá las piezas centrales de su primer trabajo, entre ellas El Sitio de Siempre y Amor, dos canciones que conquistaron playlists globales y reforzaron su identidad sonora: melodías contemplativas, producción minimalista y un pulso emocional capaz de atravesar fronteras y lenguajes.

Una parada clave en una gira mundial

El show en La Trastienda forma parte de la gira internacional El Sitio de Siempre 2026, que incluye fechas en algunas de las principales capitales culturales del mundo: