Inminente llegada de Corina Machado a Noruega tras recibir el Nobel

La líder de la oposición de Venezuela, María Corina Machado, llegará este miércoles por la noche a la capital de Noruega, Oslo, para dar una conferencia de prensa en el marco de haber sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz de este año. La dirigente opositora, que no llegó a la entrega oficial del premio realizada hace pocas horas, se encuentra en viaje hacia el país nórdico.

Machado dará una rueda de prensa en Oslo este jueves desde las 11 horas (a las 9, hora argentina) y estará acompañada por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, según se informó en la página oficial del Premio Nobel. La dirigente fue considerada por esta academia como "una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida"

De acuerdo con el medio estadounidense The Wall Street Journal, la líder opositora salió de Venezuela el martes en barco hacia Curazao, desde donde luego se desplazó hacia Oslo. Machado habría viajado en secreto a esa isla del Mar Caribe, situada a 80 kilómetros de las cosas venezolanas.

La líder de Vente Venezuela, que no pudo recibir personalmente el Nobel de la Paz, envió en su lugar a su hija Ana Corina Sosa, quien leyó un discurso escrito por su madre. "Este premio tiene un significado profundo: le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz. Y lo más importante, el principal aprendizaje que los venezolanos podemos compartir con el mundo es la lección forjada a través de este largo y difícil camino: si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", leyó su hija.

¿Quién es Corina Machado?

Corina Machado, de 58 años, nació en Caracas el 7 de octubre de 1967. Es ingeniera industrial de formación, y su padre fue un destacado empresario de la industria siderúrgica venezolana. Proviene de la clase alta y aboga por reformas económicas liberales, incluida la privatización de empresas estatales, pero también apoya la creación de programas de bienestar social destinados a ayudar a los ciudadanos más pobres del país.

La líder opositora obtuvo una contundente victoria en las elecciones primarias de la oposición en 2023, pero la prohibición de ocupar cargos públicos le impidió presentarse como candidata a la presidencia por Vente Venezuela y no pudo competir contra Nicolás Maduro en las elecciones del 2024 y pasó a la clandestinidad. En su lugar fue reemplazada por el candidato Edmundo González Urrutia, quien no pudo vencerlos y Maduro se erigió como presidente por tercera vez consecutiva.

Machado salió de la clandestinidad para hacer una breve aparición durante una protesta antes de la toma de posesión de Maduro en enero de 2025. Fue detenida y posteriormente liberada.