La experta en orden y limpieza del hogar, Brenda Haines, dio a conocer todos sus trucos para que el placard de tu casa esté siempre impoluto, en especial el sector de los zapatos. La influencer les indicó a sus miles de seguidores los hábitos necesarios para llevar a cabo esta idea.
Tener el placard organizado aporta orden visual, practicidad y un mejor aprovechamiento del espacio. Cuando la ropa está clasificada y acomodada, resulta más fácil elegir qué ponerse, evitar pérdidas de tiempo y mantener un control real de lo que se tiene. Además, un placard ordenado ayuda a conservar mejor las prendas, ya que reduce arrugas, evita que se mezclen textiles delicados y permite que circule el aire, lo que previene malos olores y humedad.
Limpiar y ordenar bien los zapatos antes de guardarlos es igualmente importante para su durabilidad y para mantener el placard en buenas condiciones. Quitarles el polvo, secarlos si estuvieron expuestos a la humedad y guardarlos en cajas o estantes adecuados evita que se deterioren, se deformen o generen olores desagradables. Además, mantener el calzado limpio permite proteger al resto de la ropa y accesorios que comparten el mismo espacio. "Con estos tips, vas a variar y cuidar muchísimo más", sostuvo Brenda Haines.
Los consejos de Brenda Haines para guardar los zapatos en el placard
-
Vaciá el piso del placard y limpialo
-
Limpiá, lustrá y desodorizá el calzado.
-
Emprolijá los cordones y cierres
-
Descartá los que ya no usas (seguro le pueden servir a alguien más)
-
Guardá cada par de zapatos en cajas transparentes
Cómo limpiar los zapatos
-
Limpiar el polvo superficial: Pasar un paño húmedo o un cepillo suave retira la tierra acumulada y evita que se incruste con el tiempo.
-
Usar jabón neutro: Mezclar un poco de jabón con agua tibia ayuda a quitar manchas sin dañar el material del zapato.
-
Secar al aire: Dejar los zapatos en un lugar ventilado, sin sol directo, evita deformaciones y cambios de color.
-
Proteger el cuero: Aplicar crema o acondicionador específico mantiene el cuero flexible y evita que se cuartee.
-
Refrescar el interior: Espolvorear bicarbonato y dejarlo actuar toda la noche elimina olores y humedad interna.
-
Cepillar las suelas: Usar un cepillo firme con agua y jabón remueve barro y suciedad acumulada en los bordes y ranuras.
-
Evitar productos abrasivos: No usar lavandina ni alcohol, ya que pueden decolorar y arruinar telas, cueros o sintéticos.
-
Limpiar cordones aparte: Lavarlos a mano o en una bolsita dentro del lavarropas deja el calzado más prolijo en general.