Los zapatos ordenados y limpios son fundamentales en todo hogar.

La experta en orden y limpieza del hogar, Brenda Haines, dio a conocer todos sus trucos para que el placard de tu casa esté siempre impoluto, en especial el sector de los zapatos. La influencer les indicó a sus miles de seguidores los hábitos necesarios para llevar a cabo esta idea.

Tener el placard organizado aporta orden visual, practicidad y un mejor aprovechamiento del espacio. Cuando la ropa está clasificada y acomodada, resulta más fácil elegir qué ponerse, evitar pérdidas de tiempo y mantener un control real de lo que se tiene. Además, un placard ordenado ayuda a conservar mejor las prendas, ya que reduce arrugas, evita que se mezclen textiles delicados y permite que circule el aire, lo que previene malos olores y humedad.

Limpiar y ordenar bien los zapatos antes de guardarlos es igualmente importante para su durabilidad y para mantener el placard en buenas condiciones. Quitarles el polvo, secarlos si estuvieron expuestos a la humedad y guardarlos en cajas o estantes adecuados evita que se deterioren, se deformen o generen olores desagradables. Además, mantener el calzado limpio permite proteger al resto de la ropa y accesorios que comparten el mismo espacio. "Con estos tips, vas a variar y cuidar muchísimo más", sostuvo Brenda Haines.

Los consejos de Brenda Haines para guardar los zapatos en el placard

Vaciá el piso del placard y limpialo

Limpiá, lustrá y desodorizá el calzado.

Emprolijá los cordones y cierres

Descartá los que ya no usas (seguro le pueden servir a alguien más)

Guardá cada par de zapatos en cajas transparentes

Calzado ordenado.

Cómo limpiar los zapatos