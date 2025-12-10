EN VIVO
Consejos de limpieza

Cómo ordenar y limpiar los zapatos, según la experta Brenda Haines

La influencer contó sus trucos para guardar los zapatos en el placard. Brenda Haines contó por qué está bueno tener los estantes del armario ordenados.

10 de diciembre, 2025 | 11.16

La experta en orden y limpieza del hogar, Brenda Haines, dio a conocer todos sus trucos para que el placard de tu casa esté siempre impoluto, en especial el sector de los zapatos. La influencer les indicó a sus miles de seguidores los hábitos necesarios para llevar a cabo esta idea.

Tener el placard organizado aporta orden visual, practicidad y un mejor aprovechamiento del espacio. Cuando la ropa está clasificada y acomodada, resulta más fácil elegir qué ponerse, evitar pérdidas de tiempo y mantener un control real de lo que se tiene. Además, un placard ordenado ayuda a conservar mejor las prendas, ya que reduce arrugas, evita que se mezclen textiles delicados y permite que circule el aire, lo que previene malos olores y humedad.

Limpiar y ordenar bien los zapatos antes de guardarlos es igualmente importante para su durabilidad y para mantener el placard en buenas condiciones. Quitarles el polvo, secarlos si estuvieron expuestos a la humedad y guardarlos en cajas o estantes adecuados evita que se deterioren, se deformen o generen olores desagradables. Además, mantener el calzado limpio permite proteger al resto de la ropa y accesorios que comparten el mismo espacio. "Con estos tips, vas a variar y cuidar muchísimo más", sostuvo Brenda Haines.

MÁS INFO

Los consejos de Brenda Haines para guardar los zapatos en el placard

  • Vaciá el piso del placard y limpialo

  • Limpiá, lustrá y desodorizá el calzado.

  • Emprolijá los cordones y cierres

  • Descartá los que ya no usas (seguro le pueden servir a alguien más)

  • Guardá cada par de zapatos en cajas transparentes

Calzado ordenado.

Cómo limpiar los zapatos

  • Limpiar el polvo superficial: Pasar un paño húmedo o un cepillo suave retira la tierra acumulada y evita que se incruste con el tiempo.

  • Usar jabón neutro: Mezclar un poco de jabón con agua tibia ayuda a quitar manchas sin dañar el material del zapato.

  • Secar al aire: Dejar los zapatos en un lugar ventilado, sin sol directo, evita deformaciones y cambios de color.

  • Proteger el cuero: Aplicar crema o acondicionador específico mantiene el cuero flexible y evita que se cuartee.

  • Refrescar el interior: Espolvorear bicarbonato y dejarlo actuar toda la noche elimina olores y humedad interna.

  • Cepillar las suelas: Usar un cepillo firme con agua y jabón remueve barro y suciedad acumulada en los bordes y ranuras.

  • Evitar productos abrasivos: No usar lavandina ni alcohol, ya que pueden decolorar y arruinar telas, cueros o sintéticos.

  • Limpiar cordones aparte: Lavarlos a mano o en una bolsita dentro del lavarropas deja el calzado más prolijo en general.

Trending
Boca Juniors
Oficial en Boca: este es el cambio que hizo Riquelme con el Consejo de Fútbol
Las más vistas