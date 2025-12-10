WhatsApp suma una función para personalizar aún más tu usuario

WhatsApp —que ya no solo sirve para chatear, sino que cada vez se parece más a una red social— suma herramientas para renovar la identidad digital de sus usuarios. El clásico campo “Info” quedó atrás: ahora se llama “¿Qué sucede?”, y permite expresarte con un mensaje, una frase, un estado, portadas e incluso duración temporal.

Esto suma una capa estética y de control sobre la privacidad, especialmente útil si usás esta app de mensajería para trabajo o grupos grandes.

Qué cambios encontrás ahora en tu perfil

Portada de perfil : además de la foto, podés añadir una portada —como ocurre en redes sociales— que se muestra al entrar al perfil. Esta opción estaba disponible solo para cuentas comerciales; ahora se extiende a los usuarios comunes.

Estado personalizable : en “¿Qué sucede? ” podés escribir una frase, elegir una con un menú, y definir por cuánto tiempo estará activa: una hora, un día, una semana o hasta una fecha precisa.

Privacidad configurable : podés decidir quién ve tu portada o estado: todos, solo contactos, o nadie. Así tenés más control sobre qué información compartís.

Tema visual para chats (ya disponible desde versiones anteriores): vos podés cambiar colores de burbujas y fondos de conversación, personalizando la experiencia sin afectar lo que ve tu interlocutor.

Por qué puede interesarte

Estas novedades hacen que tu perfil de WhatsApp deje de ser genérico —ideal si usás la app tanto para relaciones personales como laborales—. Podés reflejar tu estilo, actualizar qué estás haciendo sin enviar mensaje directo, y mantener el control sobre quién ve qué. También puede servir para destacar tu identidad si participás en grupos grandes o comunidades, o simplemente para que tus contactos sepan de un vistazo qué estás haciendo.

Además, con la portada y el estado periódico, WhatsApp se acerca más a lo que hoy ofrecen muchas redes sociales: un perfil visual y personalizable, sin perder la privacidad que caracteriza la mensajería.