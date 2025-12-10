Riot confirmó cuándo llegará 2XKO, su videojuego de lucha ambientado en LoL

El debut en consolas de 2XKO marca un paso clave para el proyecto: Riot Games busca ampliar la base de jugadores y facilitar el acceso a quienes prefieren jugar en pareja o en modo cooperativo. Según la compañía, 2XKO está pensado para disfrutarse “de a dos”, aprendiendo y mejorando en equipo, y el salto a consolas era esencial para potenciar esa experiencia.

Qué traerá la Temporada 1 de 2XKO

Junto con el lanzamiento se habilitará nuevo contenido que se podrá desbloquear tanto en PC como en consola. Habrá progresión compartida e incluso quienes jueguen en consola podrán recuperar recompensas del Acceso Anticipado.

Entre los añadidos destacados de la Temporada 1 se encuentra Frame Perfect, un set de aspectos con temática competitiva. Parte de lo recaudado se destinará directamente a organizadores de torneos de todo el mundo, con el objetivo de financiar premios y producción de eventos. Estos aspectos estarán disponibles toda la temporada y volverán alrededor de cada Major a lo largo del año.

Desde Riot aseguran que la filosofía del proyecto se mantiene firme: accesibilidad para jugadores de todos los niveles, recompensas claras por maestría y una escena fuerte apoyada en la comunidad.

La Serie Competitiva 2026: 20 eventos y un enfoque comunitario

Riot también presentó la Serie Competitiva 2026, un circuito global que se desarrollará en conjunto con organizadores de torneos locales e internacionales. Esta primera temporada tendrá 20 eventos sancionados, distribuidos de la siguiente manera:

5 Majors : los eventos más importantes del año.

15 torneos Challenger: competencias regionales abiertas que permiten a más jugadores clasificarse y competir.

El primer Major del calendario será Frosty Faustings XVIII, del 29 de enero al 1 de febrero. Luego llegarán los primeros eventos Challenger: Genesis X3 (13 al 15 de febrero), Texas Showdown (27 al 29 de marzo) y Viennality (28 al 29 de marzo).

El objetivo es reforzar la infraestructura ya existente en la comunidad de juegos de lucha: financiar eventos, aumentar premios, apoyar producción y amplificar la visibilidad a través de los canales oficiales de Riot. El programa toma como base el proyecto First Impact, que en 2025 patrocinó 22 torneos comunitarios en tres regiones.

Un lanzamiento pensado para que la comunidad crezca

Riot sostiene que la expansión a consolas permitirá que más jugadores accedan al juego, colaboren, compitan y aprendan en conjunto. “2XKO se disfruta al máximo cuando lo jugás con un amigo”, explicó Shaun Rivera, director del juego. La compañía busca que esa experiencia sea más accesible y que recompense tanto la dedicación como la mejora continua.

2XKO debutará con contenido compartido entre plataformas, recompensas ampliadas y una estructura competitiva diseñada para fortalecer los espacios donde nació históricamente la comunidad de juegos de pelea.