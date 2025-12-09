La caída de consumo y la apertura de importaciones pusieron en jaque a la industria textil. Jorge González, referente del sector en la provincia de Catamarca, advirtió que, de continuar la tendencia, el rubro "va a desaparecer" y cuestionó la falta de atención del gobierno de Javier Milei a la crisis económica.

Los números reflejan un panorama absolutamente desolador, con una pérdida de 14 mil puestos de trabajo en todo el país desde que asumió Milei y con una gran caída de la capacidad instalada que, en septiembre de este año, llegó a uno de los niveles más bajos: 37,1%, un registro más bajo que durante el año de la pandemia de coronavirus.

En este marco, González afirmó que en el territorio que gobierna Raúl Jalil ya hubo bajas y que no aparecen señales de reactivación: “Es imposible recuperar, no hay nada visto o en visión que se pueda decir (…) podemos llamar gente que ya fue capacitada”. En declaraciones para Radio El Esquiú 95.3, agregó que las firmas enfrentan menor venta, presión de importaciones y costos elevados, en especial por la energía, que describió como “carísima”.

Además, recordó los casos recientes en la provincia, como el cierre de Coteca y la reducción horaria en Algodonera del Valle, que generaron pérdidas salariales y tensiones con los trabajadores. Sobre esta última empresa, contó: “A los 3, 4 o 5 meses que iba a durar esta medida, gracias a Dios la empresa ha conseguido un país adonde exportar su producto y esto ha bajado, que ahora a fines de diciembre o los primeros días del mes de enero, la empresa va a volver a la normalidad". Sin embargo, remarcó que, en caso de que otras empresas puedan exportar, se caerá "en una situación peor".

Textiles: alertan por una avalancha de importaciones que arrastra dólares y producción

En un escenario de destrucción del aparato productivo nacional y escasez de dólares, la apertura desregulada de importaciones impacta de lleno en la pérdida de ramas productivas clave de la matriz nacional que podría volverse más deficitarias en términos de insumos, máquinas y equipos. Uno de los sectores más perjudicados es la industria textil y de la indumentaria.

El sector experimentó un crecimiento inusitado en las importaciones en lo que va del 2025, perdiendo participación en el total del consumo doméstico, al pasar de representar más de la mitad del consumo total a apenas alcanzar un tercio este año. Para las empresas nacionales, el impacto de la entrada desregulada y sin controles de productos desde el exterior atenta directamente con la supervivencia local en el tiempo. Los últimos datos oficiales y privados evidencian que los ingresos desde el exterior se dispararon en lo que va de gestión libertaria.

En concreto, entre enero y octubre de este año las importaciones de productos textiles e indumentaria alcanzaron las 332.696 toneladas por 1.450 millones de USD, esto representa un aumento de 89% acumulado en cantidades -ubicándose en el mayor registro de al menos la última década- y de 61% en valor, interrumpiendo dos años en caída.

El detalle por rubros exhibió que aumentos en cantidades y montos de manera generalizada: “en todos los casos las cantidades aumentaron más que los montos importados, lo que significa que se está importando a menores precios que los del año pasado”, señaló un informe de la Fundación Pro Tejer. Para referentes del sector esta situación refuerza las sospechas de prácticas de subfacturación que podrían haberse generado al calor de la eliminación de controles en Aduana impulsados por el Gobierno nacional.