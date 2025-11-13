El uso de capacidad instalada industrial de septiembre cayó un punto contra 2024

La utilización de la capacidad instalada en la industria se ubica en 61,1%, nivel inferior al del mismo mes de 2024, que fue de 62,2%, según el INDEC. Los bloques sectoriales que presentan niveles de utilización de la capacidad instalada superiores al nivel general son refinación del petróleo (88,9%), industrias metálicas básicas (70,4%), productos alimenticios y bebidas (69,2%), papel y cartón (65,0%) y sustancias y productos químicos (63,7%).

Los bloques sectoriales que se ubican debajo del nivel general son productos minerales no metálicos (58,6%), industria automotriz (57,1%), edición e impresión (55,2%), productos del tabaco (48,7%), metalmecánica excepto automotores (43,5%), productos de caucho y plástico (42,9%) y productos textiles (37,1%).

En septiembre de 2025, respecto al mismo mes de 2024, la principal incidencia negativa se observa en los productos de caucho y plástico, que presentan un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,9%, inferior al registrado en el mismo mes de 2024 (49,9%), como consecuencia de los menores niveles de fabricación de neumáticos y de manufacturas de plástico. Según el Índice de producción industrial manufacturero (IPI manufacturero), la producción de neumáticos registra una disminución de 32,3% y las manufacturas de plástico tienen una caída de 8,2% con respecto al mismo mes del año anterior.

Los productos textiles muestran en septiembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 37,1%, inferior al registrado en el mismo mes del año anterior (51,3%), como consecuencia de los menores niveles de elaboración de hilados de algodón y de tejidos.

Las industrias metálicas básicas presentan en septiembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 70,4%, inferior al registrado el mismo mes del año anterior (72,4%). En este sentido, la producción de acero crudo tiene una disminución interanual de 3,8%, según datos de la Cámara Argentina del Acero.

Los productos minerales no metálicos registran en septiembre un nivel de utilización de la capacidad instalada de 58,6%, inferior al del mismo mes de 2024 (64,2%), como consecuencia, principalmente, de los menores niveles de producción de vidrio, ladrillos huecos y pisos y revestimientos cerámicos. La industria automotriz muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 57,1%, inferior al de septiembre de 2024 (59,6%), relacionado a la menor cantidad de unidades fabricadas por las terminales automotrices.

En septiembre de 2025, respecto al mismo mes de 2024, la principal incidencia positiva se observa en la refinación del petróleo, que muestra un nivel de utilización de la capacidad instalada de 88,9%, superior al registrado el mismo mes del año anterior (78,5%), a partir del mayor nivel de procesamiento de petróleo crudo. Según datos del IPI manufacturero, la elaboración de gasoil y naftas registran subas interanuales de 12,0% y 2,2%, respectivamente.

Los productos alimenticios y bebidas tienen un nivel de utilización de la capacidad instalada de 69,2%, superior al registrado en septiembre del año anterior (68,2%), vinculado, principalmente, a una mayor elaboración de productos lácteos. Según datos de la Dirección Nacional de Lechería de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGyP), la producción primaria de leche registra una suba interanual de 9,9%.