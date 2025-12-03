Las bolsas europeas suben tras el impulso de las tecnológicas y las industriales

Un gráfico del índice de precios de acciones alemán DAX se muestra en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las bolsas europeas subían el miércoles, con los valores tecnológicos e industriales a la cabeza de las ganancias, gracias a la mejora del apetito inversor mundial, que contrarrestó un conjunto heterogéneo de noticias empresariales.

El índice paneuropeo STOXX 600 ganaba un 0,2% hasta los 576,90 puntos a las 0809 GMT, con las principales bolsas regionales como Alemania y Francia subiendo un 0,4% y un 0,2%, respectivamente.

Los valores tecnológicos eran los que más impulsaron el índice, dispuesto a ampliar las ganancias a una cuarta sesión.

Le seguían los valores industriales , con los de defensa a la cabeza, que avanzaban un 1%. Rheinmetall ganaba un 2,1%, mientras que Leonardo sumaba un 1,2%.

Rusia y Estados Unidos no llegaron a un compromiso sobre un posible acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Ucrania después de una reunión de cinco horas en el Kremlin entre el presidente Vladimir Putin, y los principales enviados de Donald Trump el miércoles, lo que aumentó la incertidumbre sobre cuándo se materializaría un alto el fuego.

En el frente macroeconómico, los inversores están pendientes de las declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, en busca de señales sobre las perspectivas de los tipos de interés, mientras que en EEUU se esperan datos de nóminas privadas que serán publicados el miércoles.

Entre los valores individuales, Inditex subía un 7% después de que el propietario de Zara informara de un buen comienzo de las ventas de invierno boreal, mientras que Sainsbury's caía un 3,7% después de que el fondo soberano de Qatar dijera que planeaba reducir su participación en el grupo británico de supermercados.

Con información de Reuters