Chau Cap Cut: Google Fotos mejoró la edición de videos

Si querías editar videos rápido desde tu celular —para redes, historias o simplemente compartir—, Google Fotos se convierte en una alternativa sencilla y potente. Con estos cambios, podés olvidarte de abrir varias apps o complicarte con un proceso complejo: todo se hace dentro de la galería.

Qué novedades trae Google Fotos para editar videos

Edición integrada desde la galería : videos que ya tenés en Google Fotos se pueden editar directamente. No hay que exportar ni usar otra app.

Herramientas básicas y útiles : recortar duración, ajustar encuadres, rotar video, estabilizar imagen. Ideal para cortar videos largos o eliminar partes innecesarias.

Filtros y corrección de color : podés ajustar brillo, contraste, exposición y aplicar filtros predefinidos, algo clave si querés un estilo coherente para tus videos.

Capacidad para añadir texto o subtítulos (dependiendo versión / región). Útil para reels, stories o para destacar mensajes.

Comodidad y accesibilidad: al estar integrada en Google Fotos, la edición es muy rápida, y los videos editados se guardan automáticamente en tu galería, listos para compartir.

Por qué este cambio es relevante

Hasta ahora, muchos usuarios dependían de editores externos —como CapCut— para editar videos en móvil. Eso implicaba descargar apps, aprender su interfaz, exportar el video y volver a subirlo. Con Google Fotos, ese camino se simplifica: editar y compartir queda en unos pocos pasos.

Además, para quienes usan Android o iPhone sin querer saturar su celu con apps, esta mejora reduce la necesidad de instalar herramientas pesadas. Es ideal para editar sobre la marcha: un recuerdo, un clip familiar, un video espontáneo.

Cómo usar el editor de videos en Google Fotos