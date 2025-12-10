El cosecretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) Cristian Jerónimo anunció que la central obrera llevará adelante "un plan de acción" en contra de la reforma laboral que Javier Milei enviará al Congreso en sesiones extraordinarias. Las medidas de protesta que tomará la organización gremial se delinearán en una reunión de consejo directivo previsto para este jueves.

"Mañana (por este jueves) la CGT convocó a su consejo directivo y se tomarán las decisiones para construir un plan de acción en contra de la reforma", dijo Jerónimo en declaraciones a Futurock. El anuncio se conoce en la previa de que el Gobierno Nacional dé a conocer de manera oficial el contenido del proyecto de ley, del que trascendieron partes de sus principales cambios en los últimos días y que ya había sido rechazado por gremios.

"Vamos a actuar con todas las acciones que sean necesarias, tenemos las herramientas para hacerlo. Si todo se resolviera con un paro, hubiéramos hecho todos los necesarios, pero eso no pasa", adelantó el también titular del Sindicato del Vidrio.

Para el gremialista, la negativa de la CGT se basa en que la propuesta "no va a incorporar nuevos trabajador al sector formal" sino que se plantea "una quita de derechos colectiva e individua"l. "Lo que no funciona es la economía, están buscando excusas a la vista de todos", agregó Jerónimo.

En ese sentido, remarcó que "no existe ningún contacto con nadie que está en Casa Rosada" y sostuvo que solo "hay charlas" pero que "no son sobre la reforma" que quiere el Poder Ejecutivo. "Nadie nos llamó para hablar puntualmente de este tema", apuntó.

También destacó que el representante de la CGT en el Consejo de Mayo, Gerardo Martínez, "desde el primer momento" comentó al resto de los referentes sindicales "lo que estaban proponiendo". "No estuvimos de acuerdo y no firmamos el documento final", señaló.

Las críticas a la reforma laboral de Milei

Al hacer un repaso de los cuestionamientos al proyecto mileísta, Jerónimo puso en valor la indemnización, uno de los puntos que el Gobierno quiere modificar. "La indemnización no es un premio, es el esfuerzo del trabajador en la fuerza productiva de la empresa. El problema del mundo del trabajo no es ese, sino que no funciona la economía", subrayó.

Por otro lado, sorbe las vacaciones, remarcó: "En Argentina, nadie se toma los 30 días de vacaciones. Si mañana la patronal va a venir a imponer cómo un trabajador tiene que tomarse vacaciones, es un problema".

En esa sintonía, Jerónimo rechazó "todo lo que sea regresivo" y puntualizó en que la CGT estará en desacuerdo con aquello que "no signifique más derechos". "Los convenios colectivos de trabajo existen para eso", indicó.