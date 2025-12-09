Para Trump, la victoria electoral de Milei fue suya: "Estaba perdiendo, yo lo apoyé y ganó"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que apoyó a distintos líderes del mundo en las elecciones de sus países y nombró el caso de Javier Milei en la Argentina, que “ganó con una victoria aplastante”. “Apoyé a… volviendo a Sudamérica, Latinoamérica… Sudamérica, a Milei, Argentina. Estaba perdiendo las elecciones, y yo lo apoyé y ganó con una victoria aplastante”, destacó Trump.

El presidente norteamericano hizo este comentario en el marco de una entrevista con Político, cuando le preguntaron si “consideraría involucrarse” en algunas esas elecciones de otros países “para poner líderes que crea que son más adecuados”. “Bueno, yo apoyaría… He apoyado a gente, pero a gente que a muchos europeos no les gusta. He apoyado a Viktor Orbán”, le respondió Trump a su entrevistadora, Dasha Burns.

Añadió que el primer ministro de Hungría le pidió un escudo financiero respaldado por los Estados Unidos por un valor de hasta 20 mil millones de dólares. “Creo que está haciendo un muy buen trabajo en un sentido diferente con la inmigración. Su país no tiene salida al mar. Sabe, su país es diferente. No tiene mar, así que no puede recibir barcos con energía”, explicó. Continuó recordando que Hungría “tiene un gran oleoducto que viene de Rusia, desde hace mucho tiempo”.

La situación del presidente de Turquía

Enseguida, pasó al caso del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan y afirmó: “Es amigo mío”. “Siempre que tienen un problema con Erdoğan, me piden que los llame porque no pueden hablar con él. Es un tipo duro. De hecho, me cae muy bien. Creo que, de hecho, ya sabes, ha construido un país fuerte, un ejército fuerte. Pero les cuesta lidiar con él, y me piden que lo llame. Y lo llamo, y siempre lo soluciono con él”, se explayó.

Trump aseguró que ese mandatario “liberó a algunas personas que estaban secuestradas y que llevaban años y años en juicios y todo lo demás”. “Le dije: 'tienen que liberarlas'. Y lo hizo. Él… él es muy diferente a muchos otros líderes, pero lo tienen difícil. Pero sabes, realmente no deberían tener problemas con él”, indicó.