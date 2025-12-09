Norris vuelve a subirse a su monoplaza en el último test de F1 en AbuDhabi

Lando Norris de McLaren es entrevistado el día después de convertirse en el campeón mundial de Fórmula Uno de 2025

La Fórmula Uno concluyó la temporada en Abu Dabi el martes, con el campeón del mundo Lando Norris de vuelta en su McLaren para probar los neumáticos en una última salida antes de cambios importantes el próximo año.

El británico, que se aseguró el título en la carrera final de la temporada en Yas Marina el domingo, fue uno de los 15 pilotos habituales que volvieron a la pista junto con un grupo de jóvenes promesas.

Las pruebas de pretemporada propiamente dichas comenzarán del 26 al 30 de enero, y la temporada 2026 arrancará en Australia el 8 de marzo.

Isack Hadjar, que el año que viene será compañero de equipo del tetracampeón del mundo Max Verstappen, estuvo rodando algunos kilómetros con un Red Bull.

"Me han acogido muy bien y ya me siento cómodo con este grupo. Por supuesto, este es un automóvil totalmente diferente al que conduciré en Barcelona (pruebas), pero fue bueno tener una sensación de los neumáticos", dijo el francés.

Arvid Lindblad, que ha subido de la F2 para ocupar el puesto de Hadjar en Racing Bulls, también tuvo un valioso tiempo en pista con su nuevo equipo. "Hay varias cosas en las que tenemos que ponernos al día juntos, incluidos los procedimientos en los que hemos estado trabajando, pero en general ha sido un día productivo", señaló.

Los neumáticos 2026 de Pirelli, ligeramente más estrechos, se probaron en automóviles que aún utilizan el sistema DRS, que será sustituido el año que viene por una nueva aerodinámica activa.

Kimi Antonelli, de Mercedes, fue el piloto que más vueltas dio (157) y el más rápido. Oscar Piastri, de McLaren, fue segundo y Lewis Hamilton, de Ferrari, tercero.

La prueba supuso la despedida de la actual generación de unidades de potencia turbohíbridas y automóviles con efecto suelo, así como la última salida del equipo Sauber, que volverá como Audi en 2026.

Con información de Reuters