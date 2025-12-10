Para despistados: iPhone ahora guarda automáticamente dónde estacionaste

Si alguna vez saliste del auto, caminaste varias cuadras y no recordaste dónde lo dejaste, este nuevo sistema puede ser la solución. Ya no hace falta marcar manualmente el lugar: ahora Google Maps, en iPhone, se encarga de registrar dónde estacionaste a partir de sensores o conexión con el vehículo.
Cómo activar el guardado automático de estacionamiento en iPhone
Para que Google Maps recuerde automáticamente dónde estacionaste, seguí estos pasos:
- Abrí Google Maps en tu iPhone o iPad.
- Tocá tu foto o inicial (esquina superior) → Configuración → Navegación.
- Buscá la opción “Guardar automáticamente dónde tenés aparcado el coche” (o similar) y activala.
- Si tu auto tiene Bluetooth, CarPlay o si conectás el celular por USB al vehículo, al desconectar después de estacionar, Google Maps detectará que dejaste de conducir y guardará la ubicación automáticamente.
- Si preferís, también podés guardar manualmente el estacionamiento: tocá el punto azul que marca tu ubicación y elegí “Estacionamiento guardado”.
Cómo encontrar tu auto después
-
Abrí Google Maps y buscá el pin que dice “Has aparcado aquí”.
-
Si no lo ves, podés escribir en la barra: “Estacionamiento guardado” o usar la opción de búsqueda de parking.
-
Para volver caminando, tocá “Cómo llegar” y seguí las indicaciones desde tu ubicación actual.
El marcador se mantiene durante 48 horas o hasta que vuelvas a conducir.
Por qué conviene tener esta función activada
-
Terminás con el problema clásico de “¿dónde dejé el auto?”. Super útil para parqueos grandes o zonas agitadas.
-
No necesitás apps extra ni recordar marcar nada: Google Maps se ocupa.
-
Si frecuentás estacionamientos de muchos niveles o lugares que no conocés, te ahorra tiempo y estrés.