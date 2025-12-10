EN VIVO
Para despistados: iPhone ahora guarda automáticamente dónde estacionaste

Google Maps sumó una función para usuarios de iPhone que detecta cuándo dejaste de conducir, guarda la ubicación del estacionamiento y la marca en el mapa: ideal para no perder de vista dónde dejaste el auto.

10 de diciembre, 2025 | 15.10

Si alguna vez saliste del auto, caminaste varias cuadras y no recordaste dónde lo dejaste, este nuevo sistema puede ser la solución. Ya no hace falta marcar manualmente el lugar: ahora Google Maps, en iPhone, se encarga de registrar dónde estacionaste a partir de sensores o conexión con el vehículo.

Cómo activar el guardado automático de estacionamiento en iPhone

Para que Google Maps recuerde automáticamente dónde estacionaste, seguí estos pasos:

  1. Abrí Google Maps en tu iPhone o iPad.
  2. Tocá tu foto o inicial (esquina superior) → Configuración → Navegación.
  3. Buscá la opción “Guardar automáticamente dónde tenés aparcado el coche” (o similar) y activala.
  4. Si tu auto tiene Bluetooth, CarPlay o si conectás el celular por USB al vehículo, al desconectar después de estacionar, Google Maps detectará que dejaste de conducir y guardará la ubicación automáticamente.
  5. Si preferís, también podés guardar manualmente el estacionamiento: tocá el punto azul que marca tu ubicación y elegí “Estacionamiento guardado”.

Cómo encontrar tu auto después

  • Abrí Google Maps y buscá el pin que dice “Has aparcado aquí”.

  • Si no lo ves, podés escribir en la barra: “Estacionamiento guardado” o usar la opción de búsqueda de parking.

  • Para volver caminando, tocá “Cómo llegar” y seguí las indicaciones desde tu ubicación actual.

El marcador se mantiene durante 48 horas o hasta que vuelvas a conducir.

Por qué conviene tener esta función activada

  • Terminás con el problema clásico de “¿dónde dejé el auto?”. Super útil para parqueos grandes o zonas agitadas.

  • No necesitás apps extra ni recordar marcar nada: Google Maps se ocupa.

  • Si frecuentás estacionamientos de muchos niveles o lugares que no conocés, te ahorra tiempo y estrés.

