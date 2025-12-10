Para despistados: iPhone ahora guarda automáticamente dónde estacionaste

Si alguna vez saliste del auto, caminaste varias cuadras y no recordaste dónde lo dejaste, este nuevo sistema puede ser la solución. Ya no hace falta marcar manualmente el lugar: ahora Google Maps, en iPhone, se encarga de registrar dónde estacionaste a partir de sensores o conexión con el vehículo.

Cómo activar el guardado automático de estacionamiento en iPhone

Para que Google Maps recuerde automáticamente dónde estacionaste, seguí estos pasos:

Abrí Google Maps en tu iPhone o iPad. Tocá tu foto o inicial (esquina superior) → Configuración → Navegación. Buscá la opción “Guardar automáticamente dónde tenés aparcado el coche” (o similar) y activala. Si tu auto tiene Bluetooth, CarPlay o si conectás el celular por USB al vehículo, al desconectar después de estacionar, Google Maps detectará que dejaste de conducir y guardará la ubicación automáticamente. Si preferís, también podés guardar manualmente el estacionamiento: tocá el punto azul que marca tu ubicación y elegí “Estacionamiento guardado”.

Cómo encontrar tu auto después

Abrí Google Maps y buscá el pin que dice “ Has aparcado aquí ”.

Si no lo ves, podés escribir en la barra: “Estacionamiento guardado” o usar la opción de búsqueda de parking.

Para volver caminando, tocá “Cómo llegar” y seguí las indicaciones desde tu ubicación actual.

El marcador se mantiene durante 48 horas o hasta que vuelvas a conducir.

Por qué conviene tener esta función activada