Si tenés este modelo de iPhone no le pongas protector de pantalla: la lista completa

Si sos de los que apenas compran un iPhone corren a ponerle un protector de pantalla, quizá sea momento de replantearlo. Un nuevo estudio advierte que los iPhone 17, 17 Pro y el iPhone Air pierden una de sus mejoras más importantes si les agregás un vidrio templado tradicional. La razón es simple: estos modelos incorporan una película antirreflectante externa que deja de funcionar cuando entra en contacto con el pegamento de los protectores convencionales. En la práctica, terminás pagando por una tecnología que queda inutilizada sin que te des cuenta.

Según la firma que realizó el análisis —especializada en este tipo de accesorios— la capa antirreflejos necesita estar expuesta al aire para funcionar correctamente. Cuando se coloca un protector adhesivo, esa película queda aislada y pierde gran parte de su capacidad para reducir reflejos y mejorar la visibilidad en exteriores. No afecta la pantalla en sí, pero sí anula un beneficio clave que Apple incorporó como novedad en su línea 2025.

Por qué cambia todo con Ceramic Shield 2

La película antirreflectante es parte del nuevo Ceramic Shield 2, un revestimiento que Apple incorporó en los iPhone 17 y 17 Pro para mejorar tanto la resistencia frente a golpes como la visibilidad en exteriores. En generaciones anteriores —incluidos los iPhone 16 y modelos más viejos— ya existía una capa antirreflejos, pero no alcanzaba el nivel de eficiencia de esta actualización.

La protección física del Ceramic Shield 2 es suficiente para la mayoría de los escenarios comunes: pequeños golpes, arañazos accidentales con llaves o uso intenso diario. Por eso, Apple no recomienda añadir una capa extra que termine afectando justamente el punto fuerte de estas pantallas.

¿Qué alternativas hay para proteger tu iPhone?

Si igual querés sumar una barrera de seguridad, existe una opción válida: los protectores antirreflectantes. A diferencia de los convencionales, están diseñados para convivir con este tipo de recubrimientos sin bloquear su función. Son más caros y no tan fáciles de conseguir, pero permiten mantener la visibilidad mejorada sin renunciar a una capa extra de protección.

También vale aclarar que usar un protector no daña la pantalla del iPhone —aunque conviene evitar los de vidrio de baja calidad—. El verdadero problema es que podrías estar inutilizando una de las mejoras más importantes de los modelos recientes.

En resumen: si tenés un iPhone 17 o 17 Pro, tal vez la mejor decisión sea confiar en el Ceramic Shield 2 y disfrutar la pantalla tal como Apple la diseñó.