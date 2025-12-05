Cuánto sale el pan dulce de Plaza Mayor, el más famoso de Buenos Aires.

Se acercan las fiestas de fin de año y Plaza Mayor ya empezó su venta de pan dulce, el más buscado por quienes viven en Buenos Aires. El precio actualizado del pan dulce de Plaza Mayor y la dirección para ir a buscar uno para disfrutar en familia.

El local gastronómico Plaza Mayor -ubicado en Venezuela 1399, CABA- ya empezó la venta y producción de su clásico pan dulce que tiene un precio de $36.000 el kilo, un valor que lo hace muy atractivo frente a la competencia. Su presentación es una de las más conocidas y destaca por su cantidad de frutos secos.

Es tanta la demanda de pan dulce en Plaza Mayor que incluso hay reventas de la delicia típica en Mercado Libre, con valores que oscilan los $65.000 y los $75.000. Se recomienda ir con tiempo, dado que suelen hacerse largas colas para comprar.

Los 3 secretos para un pan dulce perfecto

El éxito de esta receta de pan dulce está en respetar algunos pasos claves. Primero, usar ingredientes frescos y de buena calidad marca la diferencia. Las pasas de uva remojadas en coñac o ron la noche anterior le dan un gusto increíble.

El segundo secreto, y quizás el más importante, es el amasado. Tenés que dedicar los 15 minutos completos a trabajar la masa. Este paso no es una sugerencia, es fundamental para lograr esa textura suave y elástica que tiene un buen pan dulce.

Por último, podés ser creativo con el relleno. La versión clásica lleva nueces, almendras, fruta abrillantada y pasas. Pero si preferís algo diferente, los chips de chocolate, el mantecol o los arándanos secos son alternativas riquísimas que van a hacer tu pan dulce único.