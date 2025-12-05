Formosa Brilla: la provincia se prepara para despedir el 2025 con luces, pesebre hiperrealista y espacios renovados

Con el inicio de diciembre, el Ministerio de Turismo de la provincia de Formosa dio a conocer la agenda de actividades que se desarrollarán a lo largo del mes, que invita vecinos y visitantes a participar de una variada programación en diferentes localidades. Muchas de ellas son gratuitas y están abiertas a todos las familias, como Formosa Brilla, la propuesta lumínica que transforma las ciudades de toda la provincia.

Como es tradición, el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, el gobernador Gildo Insfrán encabezará en la Plaza de las Banderas el encendido de las luces, la habilitación del pesebre hiperrealista y del gran árbol de Navidad. El pesebre, creado por el artista argentino Fernando Pugliese, es uno de los más grandes del mundo, con 124 piezas en tamaño real y una ambientación que combina iluminación, música y relatos sonoros que recrean escenas del nacimiento de Jesús.

Desde el Ministerio señalaron que esta actividad “combina dos momentos muy importantes: la celebración de la Virgen y el inicio del camino hacia la Navidad”. Además, remarcaron que Formosa Brilla busca ir más allá del despliegue visual, y propone un espacio para “compartir la luz de la esperanza que hoy más que nunca todos los argentinos necesitamos”.

Qué hacer en el interior de la provincia

En el interior provincial también se desarrollarán eventos destacados. El 6 de diciembre, Pozo de Maza celebrará la 10ª edición del Festival de la Algarroba, con espectáculos musicales, bingo y una expo feria artesanal y gastronómica. Por su parte, Estanislao del Campo será sede del “Festi Campo 2025” entre el 19 y el 21, con peñas, música en vivo y feria gastronómica en el Complejo del Ferrocarril.

Colonia Pastoril realizará el "Pastoril Brilla" el 23 en el acceso por la Ruta provincial 2, mientras que esa misma jornada Villa Escolar llevará adelante una feria navideña. En Laguna Naineck, las ferias navideñas se desarrollarán los días 23 y 30. Además, el 7 de diciembre Herradura será anfitriona del Campeonato Formoseño de Mountain Bike, en circuitos de 40 y 80 kilómetros con largada desde el Camping Municipal y la playa.

La agenda incluye también actividades permanentes en sitios como la Cruz del Norte, Paseo Guadalupe Florece, Patinódromo, Paraíso de los Niños, Plaza San Martín, Costanera capitalina, Casa de la Artesanía, Reserva de Biosfera Laguna Oca, Reserva Natural Guaycolec, museos y campings municipales distribuidos en todo el territorio provincial. De esta Formosa, con una amplia variedad de propuestas, se prepara para vivir un diciembre colmado de actividades turísticas, culturales y recreativas para toda la comunidad.