Nuevo cruce político: Caputo no quiere autorizar el pedido de endeudamiento de Kicillof

Luego de que la Legislatura Bonaerense le aprobara al Gobernador Axel Kicillof el pedido de endeudamiento por más de 3 mil millones de dólares, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, puso en duda la autorización que debe dar al Ejecutivo para aplicar la ley. En una entrevista en A24, el funcionario de Javier Milei dijo que “hay una Ley de responsabilidad fiscal donde las provincias se comprometen a no tomar deuda, siempre y cuando los gastos corrientes superen la inflación. Buenos Aires no está cumpliendo con esa regla”.

Caputo agregó que “técnicamente, lo que es deuda nueva, hoy no debiera estar sujeta a aprobación, porque no está cumpliendo con la Ley de responsabilidad fiscal”. “Hoy está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación”, cerró.

Sobre las críticas generales de La Libertad Avanza a la ley en cuestión, el gobernador Axel Kicillof aclaró este viernes a la mañana en un acto en La Plata que "toda la autorización es para refinanciacion y cubre los vencimientos que tiene la Provincia que viene de la época de (María Eugenia) Vidal". En ese sentido, dijo que "Caputo" debía aprobar "rapidito" el financiamiento, ya que el gobierno Nacional "nos debe 13 mil millones de pesos". "Que nos devuelvan la plata que nos robaron a la Provincia", cerró.

De qué se trata la Ley de Financiamiento

La nueva ley, que fue aprobada por los dos tercios de ambas Cámaras, habilita a la provincia de Buenos Aires a endeudarse por U$S1.045.000.000 o el monto equiparable a los servicios de amortización de deuda pública del ejercicio 2025. También lo autoriza a endeudarse por otros U$S1.990.000.000, para “cancelar y/o renegociar deudas financieras y/o judiciales no previsionales, y/o de los servicios de deudas, como así también tender a mejorar el perfil de vencimientos y/o las condiciones financieras de la deuda pública, atender el déficit financiero, regularizar atrasos de Tesorería, otorgar avales, fianzas y/u otras garantías, financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o de inversión actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar, incluyendo aquellos en materia ambiental y de desarrollo sustentable”.

También se harán importantes obras en la provincia de Buenos Aires. AUBASA, la empresa estatal que a través del cobro de los peajes está encargada de la construcción, mantenimiento y operación de autopistas y rutas, podrá endeudarse por U$S 250.000.000. Con ese monto se llevarán a cabo obras en la Autopista La Plata - Buenos Aires, en el viaducto Avellaneda - Bernal, realizarán el cuarto carril ascendente entre CABA y Hudson, y harán mejoras en un tramo en la Ruta N°2 Dolores - Maipú. Además, están para licitarse, el trayecto Vidal - Maipú en Ruta N°2, el pliego de características técnicas del distribuidor City Bell y el viaducto descendente del acceso a CABA a través de Dock Sud.

La empresa Buenos Aires Energía S.A., encargada de producir y comercializar energía eléctrica en la costa atlántica, podrá endeudarse por hasta U$S 150.000.000. Podrá hacerlo a través de mecanismos y/o instrumentos que juzgue más apropiados, incluyendo la contratación de préstamos directos y/o subsidiarios con Organismos Privados, Multilaterales y/o Bilaterales de Crédito. Finalmente, la Legislatura bonaerense también permitirá que el Ejecutivo pueda emitir Letras del Tesoro en pesos u otras monedas por hasta la suma equivalente U$S 250.000.000.

El Fondo para los Municipios

Para que la aprobación se lograra, la provincia de Buenos Aires creó una caja para los municipios. Se trata del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal, con el objeto de regularizar atrasos de Tesorería o financiar la ejecución de proyectos y/o programas sociales y/o ambientales y/o de inversión actualmente en desarrollo o que se prevea iniciar.

Será del 8% del endeudamiento y se distribuirá en un 70% según el Coeficiente Único de Distribución (CUD), y el 30% restante será destinado a programas provinciales con destino a municipios de los tres Ministerios con competencia primaria en proyectos de infraestructura y/o programas ambientales y/o de transporte.

La integración del Fondo quedará garantizada con Recursos de Rentas Generales por la suma de, mínimo, $250 mil millones y se abonará en 5 tramos. El 30 de abril de 2026 será el vencimiento de la primera cuota que será entre $20 y hasta $30 mil millones. El segundo tramo se abonará el 31 de agosto por el mismo importe, y la tercera será el 30 de noviembre de 2026. En 2027 habrá dos pagos más: el 30 de abril y el 30 de junio por $50 mil millones cada pago.