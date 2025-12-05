Juventud, participación y mirada federal: jóvenes riojanos debatieron proyectos en el Congreso acompañados por Quintela

El Senado de la Nación fue escenario del 2º Congreso Federal Juvenil “Senadores por un día”, una iniciativa impulsada por la senadora nacional por La Rioja, Florencia López, que volvió a poner a las y los jóvenes riojanos en el centro del debate político, con la presencia del gobernador Ricardo Quintela

A través de sus redes sociales, el gobernador de La Rioja publicó: "Pasé a saludar a las y los jóvenes riojanos que participan del Congreso Federal Juvenil 'Senador por un día', y la verdad es que da orgullo ver cómo se preparan, cómo llegan con ideas propias y cómo se animan a debatir con respeto y convicción".

"En el Senado trabajaron proyectos, conversaron sobre género, ambiente, trabajo y derechos humanos, y simularon una sesión completa como si ya fueran parte del recinto. ¡Felicitaciones a los jóvenes que se involucran para transformar realidades con la política!", concluyó el gobernador en su mensaje.

Durante la jornada, representantes de distintos departamentos de la provincia ocuparon las bancas del Senado para presentar proyectos, intercambiar ideas y defender iniciativas propias, en una experiencia que les permitió asumir por un día el rol de legisladores y vivenciar de cerca la dinámica del trabajo parlamentario.

Las y los jóvenes expusieron propuestas vinculadas al futuro de La Rioja, con eje en temas como la ampliación de derechos, la igualdad de oportunidades, el desarrollo productivo y la participación ciudadana. Cada intervención se realizó siguiendo el formato legislativo, con presentación de proyectos, argumentación y debate en el recinto.

Al cierre del encuentro, Florencia López destacó el nivel de compromiso mostrado por las y los participantes. “Hoy demostraron que la juventud tiene coraje, voz propia y una enorme capacidad para transformar la realidad”, señaló, y remarcó que “la política debe abrir las puertas y escuchar”. En esa línea, subrayó que el Congreso Federal Juvenil “se creó para que ustedes tengan la palabra, para que no sean espectadores, sino protagonistas reales del debate provincial y, por qué no, nacional”.

Conciliación entre Nación y La Rioja

En diálogo con El Destape, antes del fallo en horas de la tarde de la Corte Suprema, Quintela explicó que lo que se presentó en 2017, por el exgobernador Sergio Casas, fue un reclamo para que la Nación reconozca e incluya cada año esos fondos en el Presupuesto nacional, como compensación por los que se quitaron en 1988. Por otro lado, subrayó que otro de los reclamos de la Provincia ante la Corte Suprema es la deuda que mantiene la Nación por el no reconocimiento de lo que estaba establecido en los distintos presupuestos nacionales, incluido el Presupuesto 2023.

En ese sentido, el gobernador aseguró que desde la provincia siempre hubo “voluntad de diálogo”, aunque advirtió que debe tratarse de “un diálogo constructivo, que respete las circunstancias y mantenga firme la posición de la provincia, como se hizo hasta la fecha”.

"Sabemos que La Rioja es una provincia que entregó sus mejores mujeres y sus mejores hombres por el federalismo, y queremos que ese federalismo se respete y se aplique. La Argentina no es únicamente el AMBA, es mucho más que eso, son 23 provincias y la Capital Federal", concluyó el gobernador.