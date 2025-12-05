La laguna del sur que es ideal para ver flamencos, cisnes y teros: su mejor época es en enero y febrero

Si sos de los que disfruta las escapadas a destinos poco convencionales, solamente para conectar con la naturaleza y observar especies de lo más variadas, esta laguna en el sur podría ser de tu interés.

En plena meseta patagónica se encuentra la Laguna Ñe Luan, un lugar increíble que muy pocos conocen. Un sitio ideal para descansar, para viajar en familia o simplemente para acallar el ruido de la ciudad.

Cómo llegar a la Laguna Ñe Luan

Esta laguna casi desconocida está en la provincia de Río Negro y pertenece a la localidad de Maquinchao. Se llega a través de la Ruta Nacional 23 y está a solo 30 kilómetros de la localidad cabecera.

Aunque está abierto todo el año, la mejor época para visitar la Laguna es, sin dudas, el verano. Si estás pensando en qué momento podés hacerte una escapada para conocer su parque recreativo, entre enero y febrero es la respuesta.

En épocas de calor los visitantes pueden bañarse en la laguna y realizar actividades acuáticas que ofrece el lugar. Se puede acampar en el camping, que cuenta con quinchos, parrillas, baños y duchas, cancha de fútbol y juegos para niños.

Muchos de los viajeros que pasan por Ñe Luan destacan el maravilloso paisaje nocturno, donde las estrellas brillan sin igual y la insignificancia del ser humano en la galaxia se hace más explícita.

El lugar ideal para la observación de avifauna

La laguna de Ñe Luan cuenta con una superficie de 5 kilómetros cuadrados, que no solo invitan al descanso familiar y a las actividades acuáticas, sino también a la observación de la avifauna autóctona de la región.

Entre las especies más representativas de la zona se encuentran los flamencos, los cisnes, las avutardas, los teros, las garzas, los patos, y el cauquén común. Muchos profesionales que se dedican a la fotografía de flora y fauna llegan períodicamente a la laguna para disfrutar de los ejemplares que siempre se hacen ver allí.

La laguna de Ñe Luan cuenta con un muelle de unos 25 metros de longitud. Como antes se mencionaba, el momento ideal para visitarla es en verano, ya que en momentos cálidos bañarse en el agua es una experiencia espectacular. Además, el parque recreativo cuenta con servicio de guardavidas desde diciembre a febrero.

También se dispone de instalaciones y equipos con todo lo necesario para que la estadía de los visitantes sea perfecta: juegos, fogones, baños, energía solar y Wi Fi.