Quién es el piloto que quedó imputado por la caída del helicóptero en Palermo: qué se sabe hasta ahora

La caída del helicóptero que conmocionó al barrio porteño de Palermo continúa bajo investigación mientras las autoridades avanzan en el expediente penal que tiene como principal acusado al piloto Maximiliano Ezequiel Leombruni, de 46 años, quien quedó imputado por “lesiones culposas” tras la caída del Robinson 44 en las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano (ex KDT).

Leombruni, domiciliado en San Miguel, volaba acompañado por dos pasajeros cuando la aeronave perdió altura y terminó impactando contra una de las canchas el jueves por la noche alrededor de las 20:30, en una zona muy transitada de Jerónimo Salguero al 3700. A pesar de la violencia del choque, los tres ocupantes lograron salir por sus propios medios y sobrevivieron. Todos resultaron con politraumatismos, y el piloto permanece internado en el Hospital Fernández, donde además se le practicó un test de alcoholemia como parte del protocolo obligatorio en accidentes aéreos.

Mientras tanto, la investigación oficial quedó en manos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y la Junta de Seguridad del Ministerio de Transporte, que buscan establecer qué falló. Una de las primeras hipótesis apunta a un posible problema en el motor, aunque las pericias mecánicas recién comienzan y todavía no se descartan errores humanos o fallas de mantenimiento.

La imputación a Leombruni es el primer paso del expediente penal, pero no el último. A partir de los resultados de las pericias se definirá si se amplía la acusación, si se establecen responsabilidades compartidas o si la caída fue producto exclusivo de una falla técnica inevitable. Hasta entonces, el piloto continúa bajo investigación mientras avanza su recuperación física.

Dónde quedó el helicóptero que se cayó en Palermo y qué lo vincula con Sebastián Piñera

El helicóptero permanece en la cancha donde cayó y el ingreso está habilitado únicamente para personal técnico. Los peritos intentan reconstruir minuto a minuto lo ocurrido, analizar registros de vuelo, condiciones del clima y el historial de la aeronave. La Justicia también busca determinar si se respetaron los protocolos de seguridad y si la nave contaba con todos los controles al día.

En las imágenes que se difundieron se puede ver cómo el helicóptero cayó sobre su costado izquierdo, así como los daños generados en la misma por el impacto. La cola de la aeronave se partió, al igual que las hélices. También se observan destrozos en los vidrios y el piso del vehículo roto. Si bien no se detectó derrame de combustible en la escena del accidente, sí hubo derrame de líquido hidráulico, aunque desde ayer la situación está controlada y no hubo foco de incendio.

Según pudo constatar la Agencia Noticias Argentinas, la aeronave del incidente en Belgrano y la del fatal accidente del ex mandatario chileno Sebastián Piñera son el mismo modelo. En el caso de este jueves por la noche y a la espera de pericias mecánicas, se baraja la hipótesis de desperfectos en el motor mientras que, en el accidente de Piñera, la reconstrucción de los hechos indicó que el chileno perdió el control de su helicóptero Robinson R44.

El 6 de febrero de 2024, Piñera había acudido a un almuerzo en casa del empresario José Cox junto con su hermana y un empresario con su hijo. Al mando de su helicóptero Robinson R44 Raven II, el ex presidente retornaba de la casa ubicada en el sector de Ilihue, en la comuna de Lago Ranco cuando, a pocos metros de la orilla y habiendo hecho un golpe en la superficie en el agua, la aeronovae perdió el control y cayó a las aguas del lago Ranco en el sector de Ilihue tras avanzar solo algunos metros.

Mientras que los otros tres tripulantes sobrevivieron al accidente, el cuerpo sin vida de Piñera fue rescatado por personal de bomberos tras el alerta de los Carabineros. El cadáver flotaba fuera del helicóptero hundido, sin cinturón de seguridad ni elementos que lo sujetaran, a 28 metros de profundidad.