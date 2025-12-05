Se cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo

Un helicóptero se cayó este jueves en el predio del Parque Manuel Belgrano (ex Circuito KDT), ubicado en el barrio porteño de Palermo. Fuentes del Gobierno de la Ciudad informaron a El Destape que las tres personas que estaban en el helicóptero están conscientes y con vida.

La aeronave cayó en sobre la cancha de tenis que está en el predio ubicado en Salguero al 3700. Los ocupantes del helicóptero, dos hombres y una mujer, estaban siendo asistidos por Bomberos de la Ciudad y el SAME el jueves por la noche. "La situación está controlada", agregaron desde el gobierno porteño.

