EN VIVO
CABA

Se cayó un helicóptero en una cancha de tenis en Palermo

Las tres personas que estaban en el helicóptero están conscientes y con vida, aseguraron fuentes del Gobierno de la Ciudad a El Destape.

04 de diciembre, 2025 | 21.01

Un helicóptero se cayó este jueves en el predio del Parque Manuel Belgrano (ex Circuito KDT), ubicado en el barrio porteño de Palermo. Fuentes del Gobierno de la Ciudad informaron a El Destape que las tres personas que estaban en el helicóptero están conscientes y con vida. 

La aeronave cayó en sobre la cancha de tenis que está en el predio ubicado en Salguero al 3700. Los ocupantes del helicóptero, dos hombres y una mujer, estaban siendo asistidos por Bomberos de la Ciudad y el SAME el jueves por la noche. "La situación está controlada", agregaron desde el gobierno porteño

Noticia en desarrollo

Trending
Mundial de Clubes
La vida de McKennie: de "obligado" a jugar el fútbol al escándalo en Estados Unidos Matías Fernández
Las más vistas