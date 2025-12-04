Gran revelación de una estrella de Stranger Things sobre el final de la serie: "Duelo muy fuerte"

La temporada 5 de Stranger Things causa furor alrededor del mundo y, en medio de todas las especulaciones sobre qué personaje podría morir o salvar el día, el actor Gaten Matarazzo -que interpreta al icónico Dustin Henderson- hizo una revelación llamativa sobre el final y señaló que será "muy emotivo".

“Después de leer el guion final, sentí que era el cierre correcto", manifestó en declaraciones al podcast Podcrushed y recordó sobre el momento en el que todo el elenco leyó el último episodio: "La última lectura de mesa fue muy emotiva, coincidió con mi cumpleaños y mis compañeros me hicieron una torta que terminó desmoronándose en el camino”.

Gaten Matarazzo remarcó que en esta temporada Dustin atraviesa un proceso de duelo "muy fuerte"

Sobre el crecimiento del personaje de Dustin y los nuevos retos que enfrenta el personaje manifestó que le gustaba mucho. "Esta última temporada ha sido un reto porque Dustin atraviesa un proceso de duelo muy fuerte. Los guionistas quisieron mostrar una faceta más cruda y realista del dolor”, señaló en referencia a cómo el personaje vive la pérdida de Eddie Munson, el líder del Hellfire Club, que muere en manos de Vecna.

El joven actor, que comenzó su carrera a los 9 años en el teatro musical, además habló de sus sentimientos en torno al final de la serie que duró casi 10 años. "Es la primera vez en años que mi agenda está realmente abierta. Da miedo, pero también es emocionante. He tenido la suerte de vivir de mi hobby favorito, y ahora toca descubrir qué sigue", sostuvo.

Qué contó sobre la dinámica de Dustin y Steve

Una de las grandes duplas de la serie de Netflix es la relación entre Dustin y Steve (interpretado Joe Keery). “En la segunda temporada, los guionistas no sabían muy bien qué hacer con algunos personajes. Dustin necesitaba un aventón y Steve tenía un auto, así que los juntaron. La química surgió de inmediato y se convirtió en una de las dinámicas más queridas”, reconoció.

Y contó que su escena favorita junto a Keery es en la que crean un rastro de carne en las vías del tren. “Es asqueroso, pero muy divertida. Creo que ahí se consolidó nuestra relación”, apuntó. Sobre la dinámica al trabajar junto a Keery remarcó: “Joe es un profesional increíble y una gran persona. Al principio, para nosotros era como el hermano mayor cool. Ahora, es un verdadero amigo”.

La dupla de Dustin y Steve se convirtió en una gran amistad fuera de cámara

Cuándo se estrena cada parte de Stranger Things, temporada 5