¿Conviene construir en seco? El precio por metro cuadrado en diciembre 2025

Cuánto cuesta el metro cuadrado en la construcción en seco.

Los precios de las propiedades siguen escalando, lo que lleva a muchos a dudar entre comprar un inmueble terminado o animarse a construir desde cero. En este contexto, donde los costos de construcción aumentaron un 94 por ciento desde octubre de 2023, encontrar alternativas más accesibles se volvió imprescindible para quienes desean concretar su proyecto inmobiliario. Estos son los valores en diciembre del 2025.

Una técnica que viene ganando protagonismo es la construcción en seco, que prescinde del uso de agua y mezclas húmedas para ensamblar las estructuras. En lugar de esperar largos tiempos de secado, los materiales se fijan mediante pegamentos, clavos o encastres sobre una base, lo que acelera notablemente los plazos de obra y reduce costos.

Federico Azzollini, socio gerente de Icon+, detalló que esta modalidad puede ser entre un 12 y 15 por ciento más barata que la construcción tradicional. Mientras que levantar un metro cuadrado con métodos convencionales ronda los US$1600 + IVA, la construcción en seco se ubica cerca de los US$1335, tomando en cuenta una variación del 0,92% en los perfiles de acero galvanizado durante noviembre.

Además, Azzollini señaló que la mano de obra en la construcción en seco representa entre el 30 y 40 por ciento de los costos totales, considerablemente menos que el 50 por ciento que supone en la construcción clásica. El resto, un 60 por ciento, corresponde a materiales. Esta diferencia cobra especial relevancia ante la apertura de importaciones y la expectativa de un aumento en los costos laborales, haciendo que esta técnica sea cada vez más atractiva para quienes planifican construir.

Otras ventajas de la construcción en seco

Otro punto a destacar es que son construcciones que, si se hacen bien en cuanto a lo técnico, pueden llegar a durar mucho tiempo. Además, este sistema, se evita la generación de humedad en los cimientos.

En esa línea, también se aprovecha más el espacio, ya que los espesores de la envolvente de una construcción en seco son menores que la tradicional, aunque las prestaciones en cuanto a la dureza estructural, la aislación térmica, acústica y contra el fuego son las mismas. Esto hace que, ante la misma superficie edificable, tengas más metros útiles.

Por eso, para quienes buscan propiedades a precios más accesibles, la construcción en seco se presenta como una alternativa válida que combina ahorro y rapidez. Aunque no todos los proyectos pueden implementarla, su crecimiento refleja un cambio en el mercado inmobiliario frente a la escalada de costos.