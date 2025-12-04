Paro de colectivos: el Gobierno confirmó que la mayoría de las empresas acordaron con UTA y el gremio pide la conciliación obligatoria

Frente a la amenaza de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) de convocar a un paro de transporte este viernes 5, el Gobierno nacional aseguró que la mayoría de las empresas de colectivos habrían llegado a un acuerdo con el gremio. Así lo confirmó el presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, Luciano Fusaro, quien advirtió que "el panorama está bastante controlado, salvo por algunas empresas puntuales" que igualmente adherirán a la medida de fuerza. Ésto último lo ratificó la UTA en un comunicado difundido por X (antes Twitter), en el que indicó que el paro "se mantiene en aquellas empresas que no hayan ejecutado el pago correspondiente", aunque reclamó una conciliación obligatoria.

"La Unión Tranviarios Automotor ratifica de no verificarse el cobro de la totalidad del salario del mes de noviembre pasado, decide a partir de las 00:00 hs del viernes 5 de diciembre se dispondrá la retención de tareas en aquellas empresas que no hayan cumplido", señala el comunicado difundido por las redes del gremio. "Exigimos el inmediato pago del mismo, alertando que no podemos ni debemos continuar trabajando si no se cumple con este derecho esencial", agregaron.

De cuánto es el aumento que anunció el Gobierno nacional y qué repercusiones tuvo

En un cambio sorpresivo, el Gobierno nacional resolvió este jueves que aumentarán los subsidios a los colectivos en el AMBA, tal como reclamaban las empresas, lo que puso en duda el paro anunciado por la UTA para este viernes en caso de que hoy se pague el sueldo en cuotas.

La decisión la ratificó la Secretaría de Transporte mediante la Resolución 86/2025, publicada este jueves en el Boletín Oficial, en la que actualizaron la estructura de costos, usada para estimar la cantidad de subsidios necesarios para el funcionamiento de las líneas de colectivo. La misma estaba congelada desde julio, pero ahora fue renovada tanto para diciembre como retroactivamente a noviembre.

De acuerdo a los cálculos de las cámaras de transporte, el aumento de los subsidios será de un 15%. La sorpresa surgió a partir de la declaraciones que hizo el Ejecutivo, que hasta ayer alegaba que "las empresas de colectivo cuentan con todas las herramientas para poder afrontar sus sueldos y aguinaldos" en tiempo y forma, según afirmaron fuentes oficiales a El Destape.

Las cámaras resaltaron que "el reconocimiento oficial es un gran paso" y que estarán los fondos para pagar el sueldo completo. Pero, aunque las empresas son optimistas y creen que el giro de los subsidios extra llegará en los próximos días, dudan de que la plata pueda llegar hoy mismo, por los tiempos burocráticos que implicaría la medida.