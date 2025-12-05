Cuánto sale viajar y volar a Miami para el Mundial 2026: los precios de paquetes de vuelo y hotel

Falta cada vez menos para el Mundial 2026 y es momento de comenzar a planificar tu viaje. Este año la Copa del Mundo se realizará en tres sedes: México, Canadá y Estados Unidos, cuánto sale viajar a Miami?

Mundial 2026: los precios de paquetes de vuelo y hotel a Miami

El Mundial 2026 se jugará del 11 de junio al 9 de julio en 16 ciudades distintas de las tres sedes. En Estados Unidos, los partidos se disputarán en Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. Sin embargo, una de las grandes opciones para viajar es Miami, ya que además del fútbol se pueden disfrutar de la ciudad y sus opciones turísticas.

Los paquetes del Mundial contemplan los pasajes aéreos, hospedaje y entradas a ciertos partidos

Los paquetes de viaje hasta una de las ciudades más latinas del país estadounidense van desde los US$2700 hasta más de U$S 14.000. Todo depende de la cantidad de días, el tipo de hospedaje, la asistencia médica, si incluye o no los aéreos y las entradas para ver a la Selección.

Desde Almundo ofrecen paquetes que comienzan en los US$2790 y que contemplan alojamiento por tres noches y el ingreso a un partido, además, tienen la posibilidad de elegir la capacidad de la habitación del hotel según la demanda y noches extra o hasta de cambiar la categoría de ubicación dentro del estadio. Desde el sitio explican que los paquetes se pueden armar a medida, ya sea para uno, dos, tres partidos de fase de grupos, se cuentan 3 noches de alojamiento por cada partido.

Mientras que en Travel Services el paquete de la Copa del Mundo 2026 cuesta US$8456 y ofrece: estadía por 12 noches en hotel de 3, 4 y 5 estrellas, entradas a tres partidos de fase de grupos categoría 3, coordinación en el destino, cena de bienvenida y hasta un kit del hincha.

El Mundial 2026 será del 11 de junio al 9 de julio

En el sitio Sí, Viajo el paquete de Mundial cuesta US$ 7950 y este incluye el vuelo ida y vuelta a Miami desde Buenos Aires con equipaje en bodega hasta 20 kg, 16 noches de alojamiento, 3 partidos de Argentina en la fase de grupos en categoría 4 y asistencia médica.

Además, hay otros sitios online, como Promociones Aéreas diseñado para comparar ofertas y encontrar los mejores precios de vuelos, hospedaje y traslados en Miami y en otras ciudades de EE.UU., México o Canadá para no gastar demás.

¿Necesito la visa para viajar al Mundial en Estados Unidos?

Argentina todavía no forma parte del programa de exención de visas de Estados Unidos, por lo que quienes quieran viajar al país norteamericano para el Mundial 2026 necesitarán una visa B1/B2 (turismo y negocios) para poder ingresar al país. Las personas que no lo tienen y deberían realizar el trámite cuanto antes, ya que los turnos para entrevistas y el trámite en sí suele demorar.