Cuánto cuesta viajar al Mundial 2026 desde Argentina: precios de paquetes

La Selección Argentina, campeón defensor del mundial.

Cada vez falta menos para que comience un nuevo mundial de fútbol. La cita máxima que reúne a los mejores exponentes, en un torneo que contará con la histórica presencia de 48 equipos. Entre ellos estará la Selección Argentina, que será una de las cabezas de serie de este torneo. Una competencia que tendrá como particularidad que se jugará por primera vez en su historia en tres países (Canadá, Estados Unidos y México).

La Copa del Mundo se jugará por cuarta vez en la historia sobre suelo norteamericano. La primera vez fue en México 1970, donde se consagró campeón Brasil, con un equipo que quedaría en la historia grande del fútbol y es considerado por muchos la mejor selección de todos los tiempos. La segunda fue en México 1986, con Argentina campeona y un superlativo Diego Armando Maradona, figura de aquel mundial. Y por última ocasión en Estados Unidos 1994, donde volvió a ser el ganador Brasil, ganándole por penales a Italia.

Cuáles son los valores de los paquetes para ver el mundial 2026

El primero de los paquetes y el más económico ofrece 3 noches, pensado para quienes quieren un viaje corto pero intenso. El mismo contempla alojamiento en hotel 3 estrellas, traslados hotel–estadio–hotel, asistencia al viajero, coordinación en destino y la entrada garantizada para un partido. El valor por persona en base doble es de 2.490 dólares + IVA y gastos, con opciones de hoteles 4 y 5 estrellas disponibles a un costo mayor.

Para quienes dispongan de una billetera más abultada y quieran disfrutar de una mayor estadía, pueden adquirir el paquete de 12 noches, que ofrece entradas para tres partidos, alojamiento en hotel 3 estrellas, traslados incluidos y asistencia permanente. Su precio parte de 8.200 dólares + IVA y gastos, también con variantes de mayor categoría hotelera, para aquellos que se queden casi dos semanas a disfrutar el mejor fútbol.

El Metlife Stadium, lugar que albergará la gran final.

Precios de entradas para el mundial 2026

Los valores en dólares de las entradas para el público en general:

1. Inauguración

Categoría 1: $1,825

Categoría 2: $1,290

Categoría 3: $745

Categoría 4: $370

2. Fase de grupos

Categoría 1: $482

Categoría 2: $362

Categoría 3: $167

Categoría 4: $82

3. 16vos de Final

Categoría 1: $517

Categoría 2: $390

Categoría 3: $187

Categoría 4: $145

4. 8vos de Final

Categoría 1: $740

Categoría 2: $562

Categoría 3: $275

Categoría 4: $195

5. 4tos de Final

Categoría 1: $1,407

Categoría 2: $957

Categoría 3: $605

Categoría 4: $342

6. Semifinales

Categoría 1: $2,672

Categoría 2: $1,847

Categoría 3: $690

Categoría 4: $342

7. Partido por el 3° lugar

Categoría 1: $1,000

Categoría 2: $715

Categoría 3: $360

Categoría 4: $165

8. Final