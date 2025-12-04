Lionel Messi tranquilizó a todos sobre el Mundial 2026 con la Selección Argentina: "Pelear"

Lionel Messi palpitó el Mundial 2026 con la Selección Argentina (ESPN).

Lionel Messi palpitó el Mundial 2026 con la Selección Argentina, torneo que será la sexta y última participación de su carrera en la máxima cita. El capitán de 38 años, que brilla en Inter Miami de la Major League Soccer, habló seis meses antes del arranque del certamen que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

Durante la entrevista con el periodista deportivo Pablo González en Sportscenter (ESPN) en la televisión, el astro rosarino destacó que "se puede volver a dar lo de Qatar, es un grupo que lo va a intentar, que va a dejar todo y que va a pelear". Al mismo tiempo, aclaró que "después, por pequeños detalles podés quedar afuera porque un Mundial es muy difícil, cualquier Selección te puede complicar o dejar afuera, una pelota que pega en el palo o entra...". Y recordó: "Podés perder en los penales. Nosotros tuvimos la suerte de que, si bien en los partidos fuimos muy superiores a Holanda y Francia, terminamos yendo a los penales y después la bestia del Dibu (Emiliano Martínez) nos hizo ganar, pero también podés perder por penales. Es muy difícil conseguir un Mundial...".

Messi palpitó el Mundial 2026 con la Selección Argentina: "Haber ganado el último te da confianza"

La preparación para la Copa del Mundo en Inter Miami

"Yo lo repito y es una realidad: nos agarra en un momento de temporada que es totalmente diferente a los europeos. Hacemos la pretemporada en enero, de febrero a mayo tenemos un montón de partidos... Siendo sincero y realista, trato de sentirme bien, este año me sentí muy bien. Se habla mucho de la liga pero es muy física, son viajes largos, partidos de ida y vuelta. Me sentí bien y lo disfruté. Ojalá pueda estar, va a ser especial para todos y un Mundial siempre es un clima diferente para cualquier país, sobre todo para nosotros los argentinos, que lo vivimos de una manera diferente a todos".

Argentina, candidata a ser campeona otra vez

"Tenemos jugadores extraordinarios, hace años que se viene demostrando sobre todo la ilusión y las ganas desde el principio del ciclo que agarró (Lionel) Scaloni. Es un grupo con muchos chicos ganadores, que siempre quieren más, y eso se nota. Los ves en los entrenamientos y se matan... Todo el mundo da el máximo y esa es una de las grandes virtudes de este grupo, eso es mérito de Scaloni, y siguen apareciendo jugadores. Hay nuevas caras, es fácil que se acomoden y es un momento que Argentina tiene que aprovechar, haber ganado el último Mundial también te da confianza y les saca un peso, una mochila a todos los jugadores, es un alivio pero al mismo tiempo no te da nada. Tenés que jugar y ganar, porque si los rivales siempre quisieron ganarle a la Selección Argentina, ahora mucho más. Hay Selecciones muy buenas como Francia, Inglaterra, Brasil, España, Alemania... Que Argentina va a pelear, no tengo dudas".

La relación con Scaloni como entrenador

"Desde el primer día Scaloni bajó una línea, una idea, y más allá de cómo trabaja, es la cercanía que tiene con el grupo, el saber llegarles a los jugadores de una manera. Los conoce humanamente, sabe cómo hablarle a cada uno, y trae jugadores nuevos. Él los tiene en cuenta y eso tiene a todos los jugadores argentinos mentalizados en que les puede tocar, más allá de dónde jueguen".

"Él era un personaje, ahora se volvió serio y cambió, pero de compañero era totalmente diferente. Era un personaje, estaba todo el día jodiendo, yo siempre lo jodo y le digo que en el Mundial 2006 me cagaba a patadas... Él me dice que es mentira, ja. Venimos desde esa época con una buena relación, después cuando estuvo con (Jorge) Sampaoli era muy cercano a nosotros también. Desde que llegó a ser el técnico de la Mayor, el diálogo siguió siendo el mismo, habla mucho conmigo, con todos, y eso es lo mejor que tiene: es directo, le dice a cada uno lo que le tiene que decir. Y como técnico es muy bueno para preparar los partidos, para ver las debilidades de los rivales, es espectacular. Él entiende también y hablamos mucho, siempre me dice que le gustaría que yo esté desde el lugar que me toque. Tenemos una relación de mucha confianza, donde nos podemos decir las cosas, y hablamos de todo".

Lionel Messi palpitó el Mundial 2026 con la Selección Argentina (ESPN).

La posible Finalissima contra España

"Todavía no se sabe si se va a jugar, pero al tener una pretemporada en el medio me cambia todo. Es empezar de cero una pretemporada y me va a ayudar muchísimo, porque los de Europa ya llegan con muchos partidos encima. En Qatar se notó porque tenía mucha menos carga de partidos de lo normal".

Los números de Messi en los Mundiales