Gasly ocasionó el choque con el alemán en Qatar.

La largada en el GP de Qatar de la Fórmula 1 se había dado sin inconvenientes, con Max Verstappen quitándole el segundo lugar a Lando Norris y con Oscar Piastri a la cabeza, lo que parecía marcar el inicio de una larga procesión sin demasiada acción. Pero todo cambió repentinamente en la séptima vuelta, cuando Nico Hülkenberg superó a Pierre Gasly en la primera curva y el galo se abrió de más y terminó por causar un accidente crucial.

El piloto francés enganchó el neumático trasero derecho del Sauber y ocasionó el choque que requirió de la aparición del Safety Car, lo que generó toda una modificación en las estrategias, aspecto en el que McLaren terminó perdiendo al no ingresar a boxes. Ahora bien, aunque los principales analistas señalaron a Gasly como el culpable del incidente, el hombre de Alpine considera que no cometió error alguno en dicha maniobra.

“No estoy aquí para facilitárselo a nadie, estoy peleando por cada punto en pista. Creo que, cuando vas por fuera, va a ser arriesgado”, comenzó en diálogo con la prensa en la zona mixta. De hecho, Pierre señaló al alemán por lo sucedido, aunque también reconoció que no estuvo fino: “Nunca voy a facilitarle las cosas al tipo que intenta adelantarme por fuera. Creo que él podría haber hecho un mejor trabajo, yo podría haber hecho un mejor trabajo. Él no aflojó, yo no aflojé. Nos tocamos”.

Por su parte, Hülkenberg señaló que el A525 parecía estar con problemas luego de una salida del francés hacia la grava en la curva 14, lo cual le permitió acercarse para intentar el rebase dos vueltas más tarde. “Hice mi maniobra por el exterior, dejándole mucho espacio. Pero, lamentablemente, él no cedió y finalmente me tocó en la parte trasera derecha. Y eso terminó la carrera”, declaró el piloto de Sauber a Sky Sports.

Y es que Nico se vio obligado a abandonar por los daños en su monoplaza, mientras que Gasly pudo continuar después de pasar por boxes, aunque perdió muchas posiciones y quedó en el fondo de la grilla. De hecho, el francés terminó en el decimosexto lugar en el Autódromo Internacional de Lusail, solamente por delante de Lance Stroll e Isack Hadjar, quien sufrió una pinchadura hacia el final de la carrera.

La despedida de los motores de Renault en Alpine.

La despedida de Renault de la F1

Este fin de semana se disputará el Gran Premio de Abu Dhabi, última presentación que tendrá Alpine con los motores de Renault, puesto que será cliente de Mercedes a partir de la siguiente temporada. De ahí que los mecánicos de la escudería francesa hayan puesto sus nombres escritos sobre las unidades de potencia de los coches de Franco Colapinto y Pierre Gasly como manera de despedir a la marca que supo tener su propio equipo e incluso ganar dos campeonatos con Fernando Alonso en 2005 y 2006.