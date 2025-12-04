WhatsApp presentó las novedades de noviembre 2025

WhatsApp cerró noviembre con una actualización cargada de funciones.

WhatsApp cerró noviembre con una actualización cargada de funciones que afectan directamente a millones de usuarios en todo el mundo. El mes dejó mejoras en seguridad, nuevas integraciones con el ecosistema Apple, interoperabilidad con apps de mensajería externas y hasta el regreso de herramientas clásicas que muchos extrañaban. Además, Meta confirmó un cambio que dará que hablar: ChatGPT dejará de estar disponible en WhatsApp debido a nuevas restricciones sobre el uso de chatbots de IA en la plataforma.

Estas novedades llegan después de un octubre igualmente activo, lo que demuestra que WhatsApp mantiene un ritmo sostenido de innovación. Para quienes usan la app todos los días —prácticamente todo el mundo— conviene repasar qué cambia y cómo aprovechar cada actualización.

Un salto en seguridad y nuevas funciones para Apple Watch

Una de las mejoras más importantes es el nuevo ajuste de seguridad que permite cifrar con llave de acceso las copias de respaldo. Esta capa extra protege los chats guardados en la nube y es recomendable activarla desde Ajustes > Chats > Copia de seguridad > Copia de seguridad cifrada de extremo a extremo. Es un cambio pensado para reducir riesgos y fortalecer la privacidad, un tema clave para WhatsApp en 2025.

Por otro lado, tras años de pedidos, llegó finalmente la app oficial para Apple Watch. Ya no se limita a responder mensajes: ahora se pueden leer chats completos, ver imágenes y stickers, enviar audios y reaccionar con emojis desde la muñeca. Incluso muestra quién está llamando sin depender del iPhone. Para muchos usuarios del ecosistema Apple, es una de las mejoras más esperadas.

Integración con Apple Music e interoperabilidad con terceros

Siguiendo con Apple, WhatsApp ahora permite sumar canciones desde Apple Music a los estados, incluyendo la letra directamente desde la plataforma. Es un guiño claro al uso social y multimedia de la app.

Pero el cambio más estructural viene de la mano de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, que exige interoperabilidad. WhatsApp ya funciona con dos apps externas: BirdyChat y Haiket, permitiendo intercambiar mensajes, fotos, videos, audios y archivos de cualquier tipo. En el futuro también se podrán armar grupos combinados, y se espera que más servicios se sumen a este sistema.

Funciones clásicas que regresan y otras pensadas para fin de año

En noviembre también volvió la función “Info”, aquella que permite mostrar qué estás haciendo o si estás ocupado. Se ve en la parte superior del chat, se puede responder desde ahí y dura por defecto 24 horas, aunque se puede ajustar. A eso se suma una animación festiva de confeti que se activa con ciertos emojis, como copas chocando o cara de fiesta, ideal para los mensajes de fin de año.

WhatsApp también incorporó alertas educativas para evitar el baneo de cuentas. Antes de sancionar, la app avisará qué conducta fue problemática —como spam o uso de apps no oficiales— y cómo corregirla, apuntando a reducir errores y mejorar la experiencia. Finalmente, Meta decidió prohibir chatbots de IA que funcionen como producto principal dentro de WhatsApp, por lo que ChatGPT dejará de estar disponible. Es un cambio importante que redefine qué tipo de servicios podrán operar dentro de la plataforma.