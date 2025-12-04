Clima con calor hoy en Córdoba: cómo será el jueves 4 de diciembre

Temperaturas en Córdoba hoy: mínima de 21° y máxima que trepará hasta los 36° en una jornada plenamente soleada

La jornada del 4 de diciembre se presenta con condiciones estables según el pronóstico del tiempo, en un escenario marcado por el clima en Córdoba y las altas temperaturas típicas de la temporada. Los datos oficiales anticipan un día caluroso en Córdoba, aunque las condiciones se detallan en profundidad en los siguientes apartados.

Temperaturas previstas para el jueves 4 de diciembre en Córdoba

La jornada estará dominada por un ambiente plenamente estable, con cielo despejado desde las primeras horas del día. Las temperaturas acompañarán esa tendencia cálida, con una mínima estimada de 21 grados, mientras que la máxima alcanzará los 36 grados.

Estas marcas reflejan un patrón térmico propio del inicio del verano climatológico, caracterizado por mañanas templadas y tardes de elevado calor en toda la región.

Pronóstico del tiempo: qué se espera para el desarrollo del día

El pronóstico del tiempo anticipa que no se registrarán precipitaciones durante la jornada. La probabilidad de lluvias se mantiene en 0%, en un contexto de estabilidad que será constante desde la mañana hasta la noche. El cielo permanecerá despejado, sin presencia de nubosidad significativa ni variaciones abruptas en las condiciones.

El viento soplará desde el sector norte-noreste (NNE) a una velocidad de aproximadamente 6 km/h. Este flujo suave favorece el aumento de la temperatura y contribuye a la sensación de ambiente cálido en toda la ciudad. El panorama general muestra que el tiempo se sostendrá sin cambios importantes, consolidando un día de calor sostenido y sin riesgos de inestabilidad.

Clima en Córdoba: un jueves estable y con calor

El clima en Córdoba durante este jueves 4 de diciembre se caracterizará por un marcado predominio del sol. El cielo despejado permitirá una rápida elevación térmica durante el transcurso de la mañana, alcanzando picos máximos en horas de la tarde.

Cielo despejado y sin lluvias: el pronóstico anticipa un jueves estable, con 0% de probabilidad de precipitaciones.

Las condiciones serán calurosas, con “poco cambio de temperatura” respecto a los días previos, tal como señalan los reportes meteorológicos. Al no esperarse variaciones significativas, la jornada se mantendrá dentro de un rango térmico estable y previsible.

La ausencia de nubosidad y la baja intensidad del viento ofrecerán un escenario uniforme, con visibilidad óptima y cielos completamente despejados durante todo el día.

Panorama general para Córdoba en la primera semana de diciembre

En este tramo inicial de diciembre, las condiciones que se observarán durante el jueves responden a un patrón atmosférico que viene repitiéndose en la región. La persistencia del cielo despejado, el aumento progresivo de la temperatura y la casi nula probabilidad de lluvias conforman un escenario habitual para esta época del año.

Los modelos climáticos coinciden en señalar que este comportamiento se mantendrá, al menos, en el corto plazo, con jornadas calurosas y una marcada presencia del sol. De este modo, el estado del tiempo de este jueves se alinea con la tendencia estacional que suele registrarse en Córdoba durante los primeros días del último mes del año.