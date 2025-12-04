Qué es "el grupo de la muerte" de cada Mundial: el significado que tiene

El dolor de cabeza de caer en el grupo de la muerte, como Argentina en 2002.

En cada Mundial se viven emociones y momentos diferentes que quedan en la historia grande del fútbol. Pero a lo largo del tiempo tan sólo fueron ocho los equipos que pudieron ganar en algún momento de su historia este torneo. Estos fueron Brasil en cinco ocasiones (1958, 1962, 1970, 1994 y 2002), Italia en cuatro (1934, 1938, 1982 y 2006), Alemania en cuatro (1954, 1974, 1990 y 2014), Argentina en tres (1978, 1986 y 2022), Uruguay en dos (1930 y 1950), Francia en dos (1998 y 2018), Inglaterra en una (1966) y España en una (2010).

Los torneos permitiron dejar encuentros increíbles y momentos memorables. Uno de ellos fue la inolvidable final en que Argentina venció por penales a Francia. Otro momento realmente único fue la definición del mundial 1950, donde Uruguay derrotó a Brasil y concretó el histórico "Maracanazo", tras ganar 2 a 1. Pero en la mayoría de estas ediciones hubo también grupos de la muerte, un lugar al que en los sorteos jamás se quiere caer.

Qué significa caer en el "grupo de la muerte" del Mundial de fútbol

"Grupo de la muerte" es la denominación informal utilizada en ciertas competiciones deportivas para describir la situación en que, durante la ronda de grupos de un torneo (como en la primera fase de la Copa Mundial de Fútbol), en un grupo se encuentran algunos de los mejores equipos de la competición o los rivales más difíciles posibles dentro de cada bombo.

La expresión "Grupo de la muerte" fue acuñada por los periodistas mexicanos al referirse al grupo 3 de la Copa Mundial de fútbol de 1970 (que contenía a Brasil, Inglaterra, Checoeslovaquia y Rumania). El uso del término se expandió posteriormente y se convirtió en una de las definiciones más utilizadas.

Cuáles son los "grupos de la muerte" más famosos

En 2002 la Argentina de Marcelo Bielsa, entonces favorita, no sobrevivió al Grupo F con Inglaterra, Suecia y Nigeria. La última era la ganadora de la Copa Africana de Naciones 2000 y alcanzó el podio del torneo continental de 2002. Los ingleses tenían un gran equipo, con nombres como Michael Owen y David Beckham, mientras que Suecia era un duro rival y había terminado invicto en las Eliminatorias europeas, con un joven Zlatan Ibrahimovic de 20 años.

Brasil pasó una dura fase de grupos y ganó en 1958 su primer mundial.

Por su parte, el sexto Mundial de la historia, disputado en Suecia en 1958, el Grupo 4 fue el más exigente de todos. La Unión Soviética, enormemente motivada y vigente campeona olímpica (1956), participaba entonces en su primer Mundial, mientras que Austria quería mejorar su desempeño de la edición anterior, en la que había subido al podio. Brasil, finalista en 1950 y cuartofinalista en 1954, aspiraba a su primer título mundial. Por último, la Inglaterra del gran Bobby Charlton se perfilaba como posible tapado.

Uruguay fue vapuleado por 6 a 1 contra Dinamarca en 1986.

Otro grupo bravo fue el que encabezó Alemania occidental en 1986, junto a Uruguay, bicampeón del mundo (1930 y 1950) y vigente campeón sudamericano. Dinamarca, en su primera participación en un Mundial, llegaba avalada por su clasificación para semifinales de la Eurocopa de 1984, y la Escocia de Alex Ferguson, que completaba el grupo y podía ser un rival bravo, entre los que lo componían. El último tal vez más destacado en Qatar 2022 fue el E, con España, Alemania, Japón y Costa Rica. De hecho, los tetracampeones quedaron afuera en la zona de grupos en aquella oportunidad.